Predators: Zachary L’Heureux prêt pour la prochaine étape

En voie de disputer sa première saison chez les professionnels dans l’organisation des Predators de Nashville, le jeune Zachary L’Heureux sait ce qu’il doit faire pour connaître du succès.

Malgré les blessures et sa forte suspension de 10 matchs l’an dernier, Zachary L’Heureux a connu une très belle dernière campagne dans la LHJMQ avec les Mooseheads de Halifax. Avec 42 points en 33 matchs de saison régulière, ainsi que 26 points en 20 parties éliminatoires, le 27e choix au total de l’encan de 2021 a impressionné la haute direction des «Preds».

La prochaine étape pour lui est le saut chez les professionnels, que ce soit dans la Ligue américaine de hockey avec le club-école de l’organisation, les Admirals de Milwaukee, ou directement dans la LNH.

«Je pense que physiquement, il faut devenir aussi fort que possible, a-t-il déclaré au site NHL.com. Cela me permettra de me hisser au prochain niveau, si je réussis à vivre le meilleur été possible. Je veux que mon conditionnement soit à son meilleur et je vais sûrement continuer à travailler sur mon coup de patin.»

Apprendre de ses erreurs

L’Heureux est donc totalement prêt pour repartir à zéro. Il faudra cependant voir s’il a appris de ses erreurs. On sait à quel point L’Heureux prône un style de jeu agressif et il a d’ailleurs déjà dépassé les limites de l’acceptable, car il a été suspendu à neuf reprises dans le junior.

«C’est une chose que je veux laisser dans le passé. Je veux avancer et je ne veux pas que cela m’affecte l’an prochain.»

Voyons donc comment il performera au camp d’entraînement des «Preds» dès la mi-septembre. En carrière dans la LHJMQ, L’Heureux a amassé 190 points en 167 matchs avec les Mooseheads et les Wildcats de Moncton.