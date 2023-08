«Sorcières»: une nouvelle bande-annonce dévoilée

De nouvelles images de Sorcières, la nouvelle fiction annuelle de TVA, ont été dévoilées mercredi.

• À lire aussi - Sorcières: une courte vidéo pour nous mettre l’eau à la bouche

• À lire aussi - Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O'Farrell en vedette dans Sorcières

Mettant en vedettes les comédiennes Marie-Joanne Boucher, Céline Bonnier et Noémie O’Farrell, la série suivra les sœurs Beth, Joe et Agnès qui se retrouveront après plus de 30 ans de silence, dans leur village natal, à la suite d’un incident qui viendra ébranler la petite communauté de Sainte-Piété.

Ensemble, elles tenteront de comprendre pourquoi un bébé a été abandonné au pied des chutes et tenteront de faire la lumière sur ce qui se cache derrière cette sombre machination.

Sorcières débutera le 11 septembre prochain à 20 h sur les ondes de TVA.