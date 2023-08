Une femme brandit une arme dans la rue et se fait happer de plein fouet par une voiture de police

Une vidéo choquante a capturé le moment où un patrouilleur de Long Island a utilisé son véhicule de police pour maîtriser une femme agitée qui brandissait un revolver en plein milieu d’une rue très passante.

La police a reçu une plainte concernant une femme agitée qui pointait une arme à feu vers les airs à l'intersection des avenues Bellmore et Jérusalem à North Bellmore vers 14 h 20 à Long Island dans l’état de New York, rapporte le New York Post.

Des images de l'incident, publiées sur Reddit, montrent la femme tenant une arme à feu et la pointant de manière menaçante vers d'autres voitures alors qu'elle traverse la route.

Capture d'écran Reddit: Abrupt Chaos

À un moment donné, elle retourne même le pistolet vers elle et l’appuie sur sa tempe.

Soudain, une voiture de patrouille apparaît dans l’image et frappe violemment la femme la projetant au sol.

Capture d'écran Reddit: Abrupt Chaos

Elle semble vouloir récupérer l'arme à feu, tombée après l’impact. Avant qu’elle puisse l’atteindre avec sa main, un autre officier se précipite et la maîtrise.

Capture d'écran Reddit: Abrupt Chaos

Un troisième officier arrive dans l’image et la menotte.

Suite à l’impact, la femme de 33 ans a subi des blessures mineures et a été transportée dans un hôpital local.

Le policier qui a frappé la femme a également été hospitalisé pour un traumatisme.

La dame demeure en garde à vue, a déclaré la police de Nassau au New York Post.

Capture d'écran Reddit: Abrupt Chaos

L'officier suivait le protocole lorsqu'il a renversé la femme avec son véhicule, a déclaré le commissaire de police de Nassau, Patrick Ryder, aux journalistes lors d'une conférence de presse.

Des accusations n'ont pas encore été déposées, car l'incident fait toujours l'objet d'une enquête, a indiqué la police.