«Une femme respectable»: Hélène Florent et Martin Dubreuil intemporels

Un film de Bernard Émond est toujours un cadeau, peut-être parce que le cinéaste et donc son œuvre sont hors du temps et donc des modes.

Nous sommes à Trois-Rivières dans les années 1930. Rose Lemay (Hélène Florent, exceptionnelle), l’archétype de la notable de l’époque, reçoit la visite du curé (Paul Savoie) et de son notaire (Normand Canac-Marquis). Les deux hommes sont les messagers de Paul-Émile (Martin Dubreuil), le mari de Rose, qui l’a quittée il y a des années pour aller vivre avec sa maîtresse (Marilou Mori) avec laquelle il a eu trois filles. Aujourd’hui, l’époux veut s’excuser, s’amender, se faire pardonner. Raide, muette, imperturbable, Rose encaisse le choc.

Pourquoi revient-il et que fera-t-elle? Au contraire des questions, les réponses ne sont pas simples. Explorateur de l’âme, Bernard Émond ne donne pas d’explications, les motifs de ses protagonistes demeurent interprétables à l’infini. Des mots d’un autre âge résonnent dans la salle de cinéma: devoir et pardon; les interventions de l’homme d’Église et de l’homme de loi sentent furieusement le patriarcat. Le désir, lui, n’est jamais nommé, mais souvent montré.

Photo Agence QMI / Joël Lemay

Adaptation d’une nouvelle de Luigi Pirandello, Toute la vie, le cœur en peine, le long métrage possède des accents de Zola, de Balzac, de Flaubert. Bernard Émond retrouve également des sujets qui lui tiennent à cœur: l’alcoolisme, le rapport de force des classes sociales, la trahison, l’amour, le couple. Les décors sont riches de détails, tout comme les costumes et la musique – classique, dont du Fauré, du Brahms et du Chopin – viennent appuyer les dialogues et les plans magnifiques du cinéaste.

Dans un monde postérieur au mouvement #MoiAussi et où Barbie caracole – et c’est tant mieux – en tête du box-office avec plus d’un milliard de recettes, comment Une femme respectable peut-il être d’actualité? C’est tout l’intérêt et l’intelligence de Bernard Émond et des artisans qui l’accompagnent dans ses aventures cinématographiques: le sujet est intemporel, les questionnements profondément humains, les réflexions qui suivent n’ont pas d’âge.

Et, à l’heure où pas un blockbuster ne dure moins de deux heures et où l’on se prend à espérer du court, on se demande si Bernard Émond n’aurait pas pu nous offrir plus long que 103 minutes...

Note: 3,5 sur 5

Une femme respectable arrive dans les cinémas de la province dès le 18 août.