Une petite manufacture à stupéfiants démantelée par la police sur la Rive-Nord de Montréal

Les policiers ont débarqué mercredi matin dans une véritable petite usine de production de speeds et ont interrompu le roulement de cette petite manufacture à stupéfiants dans un secteur résidentiel de Saint-Lin–Laurentides, dans la région de Lanaudière.

Le démantèlement du laboratoire clandestin, dont les installations se trouvaient dans une résidence et un garage de la rue Sanschagrin, devrait se poursuivre durant quelques jours, selon nos informations.

Mercredi après-midi, des policiers vêtus de combinaisons de protection et de masque à gaz s’affairaient à saisir tout le matériel illicite saisi sur la propriété.

Sur place, les forces de l’ordre ont saisi plus de 150 000 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, de l’argent comptant, du GHB et une quarantaine de boîtes contenant un produit chimique entrant dans la fabrication des comprimés de speed.

Les policiers ont même saisi des plaques couvertes de comprimés dans un four, alors qu’ils étaient dans la phase finale de production.

Au total, 10 perquisitions ont eu lieu au cours de la journée à Saint-Lin–Laurentides, Saint-Jérôme et Montréal.

Aucune arrestation n’était cependant prévue, puisqu’il s’agissait de «perquisitions en cours d’enquête».

Lors des deux premières phases de perquisitions dans le cadre de cette enquête d’envergure, les policiers ont mis la main sur plusieurs dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamine et plus d’une tonne et demie de produits chimiques servant à produire la drogue.

L’opération de mercredi était menée par l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Rive-Nord et visait directement une organisation criminelle active en matière de production et de trafic de stupéfiants.