MC DUFF, Léon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Léon Mc Duff, survenu le 14 août 2023, à l'âge de 93 ans, à Saint-Hyacinthe.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc, Angèle, Julien, Sylvie (Yvan Jodoin), feu Monique, feu André, Louise (Daniel Desroches) et les enfants de feu Juliette Lauzon. Douglas, Steven, Éric, Lorraine et Henri Ford, ses 12 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 août 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h, à la5325 BOUL. LAURIER OUESTSAINT-HYACINTHE450-773-8256Les funérailles auront lieu le mercredi 23 août 2023 à 11h, à l'église Saint-François d'Assise, 700, rue Georges-Bizet, Montréal, H1L 5S9. Suivra l'inhumation au cimetière militaire Le Champ d'Honneur (703 Donegani, Pointe-Claire).La famille remercie sa fille Angèle pour l'avoir accueilli à son domicile durant les 3 dernières années de sa vie.