40 ans et une Médaille du Député plus tard: Voivod toujours aussi explosif, mais plus sage

Le groupe Voivod se souvient de ses premiers spectacles dans les polyvalentes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où leur pyrotechnie artisanale venait bien près d’incendier les agoras. 40 ans plus tard, en plus d’avoir donné des spectacles aux quatre coins du globe, la formation se verra décorée de la Médaille du Député de son coin de pays.

« Quand j’y repense, j’en reviens même pas qu’on avait le droit d’utiliser ça », se remémore Michel Langevin, le batteur du groupe, lorsque rejoint par Le Journal, en faisant référence à la douteuse pyrotechnie que fabriquait Voivod lors de ses débuts dans les polyvalentes. « Ça sautait de partout, les parents se sauvaient en courant, mais nous on y voyait aucun danger, on voulait faire comme Iron Maiden et Metallica », se souvient le batteur, qui précise qu’avec du recul, c’était loin d’être une bonne idée.

Plus sages et bientôt décorés

C’est ce samedi, dans le cadre du Festival Kénogami en fête, que les membres du groupe trash métal Voivod, originaire du Saguenay, recevront la Médaille du Député, des mains du caquiste Yannick Gagnon.

« Voivod est probablement le plus grand ambassadeur de Jonquière que nous avons! », se réjouit le député de Jonquière, par communiqué. « Ils sont adulés par leurs fans, mais aussi par des grands de la musique comme Dave Grohl des Foo Fighters qui a dédié rien de moins que la chanson My Hero à Michel Langevin lors du passage du groupe à Montréal récemment », ajoute-t-il.

Une tape dans le dos fortement appréciée, selon Michel Langevin.

« On travaille tellement fort depuis des décennies », affirme celui qui fait partie du groupe depuis sa création au début des années 1980. « On apprécie grandement cet honneur, mais on ne veut rien prendre pour acquis », explique le batteur, qui a fêté ses 60 ans cette année.

Selon Michel Langevin, le succès et la longévité de Voivod s’expliquent par le travail et la discipline.

« À nos débuts, on avait tous 20-21 ans, la scène trash métal était en explosion et on en profitait », mentionne-t-il en se rappelant les soirées mouvementées en compagnie de groupes comme Celtic Frost et Kreator. « Maintenant c’est une autre histoire, la priorité est la prestation qu’on a à donner, donc c’est important de prendre soin de nous si on veut que ça continue », note celui qui souhaite que la formation puisse se rende à fêter ses 50 ans. « On aimerait ça être perçu comme un exemple de travail, de persévérance et de discipline. »

Voivod compte plus de 16 projets à son actif et la formation s’attend à en présenter un nouveau d’ici l’hiver. Les récipiendaires de quatre Prix Juno’s dans les catégories Rock et Métal/Hard seront à Kénogami ce samedi. Ils se déplaceront ensuite vers Sao Paulo au Brésil, avant de revenir en sol québécois à compter du 15 septembre.