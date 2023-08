À la découverte du lac Ontario avec Le Martin Pêcheur

WHITBY, ONTARIO | Si vous désirez découvrir les gros saumons chinooks et cohos de même que les truites arc-en-ciel géantes du lac Ontario, vous pouvez vous fier à Martin Laroche, qui vous fera vivre l’aventure à bord de son bateau, Le Martin Pêcheur.

Originaire de Québec, Martin a décidé de devenir guide après avoir passé de nombreuses années à s’amuser avec ses amis.

« Ça fait 15 ans que je passais 35 jours en moyenne à pêcher au lac Ontario, d’expliquer notre homme. J’ai pris la décision de devenir guide par passion, pour partager avec les amateurs des aventures exceptionnelles, comme celles que j’ai vécues dans le passé. »

« Donc, je me suis acheté un nouveau bateau, Le Martin Pêcheur, et je me suis lancé dans l’apprentissage de toutes les techniques qu’il faut posséder avant d’obtenir sa licence de guide. J’ai suivi des cours pour les communications, la sécurité en mer, la navigation et plus, afin d’être en règle. Cette saison est ma première officielle comme guide. »

Dès notre arrivée, la discussion que nous avons eue avec lui nous a inspiré confiance, et nous savions que nous étions avec la bonne personne. Sa façon de présenter ses techniques de pêche, les leurres utilisés, les distances de ligne, les downrigger, tout y est passé.

On sentait vraiment qu’il n’avait qu’un seul but : nous donner toutes les chances de capturer les célèbres gros saumons du lac Ontario.

À notre retour à l’hôtel, nous avons discuté sur nos chances et surtout, nous avions hâte au lendemain matin.

LA DANSE COMMENCE

Photo Julien Cabana

Au petit jour, on se retrouve à la marina de Whitby, là où notre guide a son quai d’amarrage. Une fois tout le bagage embarqué, c’est le départ. Il nous explique que nous allons pêcher plus au bord les deux premières heures, avant de nous rendre au large pour le reste de la journée.

Il n’a même pas fini de mettre ses lignes à l’eau que déjà un combat s’engage entre mon compagnon, Yvan Théberge, et ce que nous croyons être un saumon de belle taille. Après de longues minutes d’attente, ça y est, le chinook de 18 lb est dans le bateau.

Il était le premier, mais non le dernier. Toute la journée s’est passée sous le signe du succès après de longues minutes d’attente. Des chinooks de 17, 18 et 19 livres nous ont livré de beaux combats, à mon autre compagnon, Werner Sapp, et à votre humble serviteur. De très gros cohos de plus de 10 lb et de grosses truites arc-en-ciel ont aussi choisi de mordre à nos offrandes. Notre guide les suivait à la trace, en observant sans cesse son sonar. Il naviguait dans des mouvements de gauche à droite, avec des changements de vitesse, pour donner des actions différentes à ses leurres.

Photo Julien Cabana

Vraiment, il a livré la marchandise, comme le veut l’expression populaire. Il nous a prouvé hors de tout doute qu’il était vraiment un guide officiel du lac Ontario.

LE FONCTIONNEMENT

Pour vivre une expérience semblable, c’est assez simple. Tout d’abord, vous devez réserver auprès du guide pour votre aventure. Il vous fournira les dates disponibles. Je vous conseille de prendre au moins deux jours parce que si le mauvais temps vous empêche de sortir une journée, vous pourrez vous reprendre à la deuxième.

Pour le permis de pêche, vous pouvez vous le procurer pour une ou deux journées, dans les différents commerces de sport de la ville de Whitby.

« Pour les gens de 65 ans et plus de même que pour les moins de 18 ans, pas besoin de permis. Ils peuvent vivre leur aventure sans se soucier de ce détail, d’expliquer le guide. En plus d’offrir l’activité de pêche comme telle, j’offre les services d’éviscération et de préparation pour le retour à la maison. Ma saison de pêche s’échelonne du 23 juin au 23 août. »

La limite de prises est de cinq poissons par pêcheur soit deux truites et trois saumons.

Côté coût, pour une journée de huit heures de pêche avec tout inclus – embarcation, cannes, leurres et plus – Martin l’a fixé à 1000 $ pour un groupe de quatre personnes. Vous pouvez le joindre par téléphone au 418 580-3351.

Alors, si vous recherchez une personne de confiance, avec un bateau sécuritaire et de bons équipements de pêche, c’est votre homme. Sur le bateau, il offre un très bon service à la clientèle, en étant disponible au maximum, tout en respectant ce qu’il considère comme étant la chose la plus importante : la sécurité de tout le monde sur son bateau.

À vous d’en profiter !