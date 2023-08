Artificier: une passion familiale moins risquée avec le temps

Moins risqué qu’à l’époque de son grand-père, le métier d’artificier demeure une passion brûlante pour le concepteur David Hamon, du groupe Royal Pyrotechnie, présent aux Grands Feux Loto-Québec.

Même si le terme artificier réfère parfois aux experts de la Sûreté du Québec qui manipulent des colis suspects ou aux démineurs militaires en zone de guerre, l’artificier des Grands Feux est plutôt un spécialiste chargé de la préparation et du tir des feux d’artifice.

«Il n’y a pas tellement d’autres noms pour nous!», affirme le professionnel David Hamon.

Le mot pyrotechnicien est donc moins populaire pour parler du maître d’œuvre d’un spectacle comme les feux sur l’eau entre Québec et Lévis. «Je dirais que ça touche un peu plus les effets de scène comme au FEQ ou au Centre Bell par exemple», précise-t-il.

Photo Marc Antoine Hallé

Histoire de famille

Sans l’ombre d’un cliché, le Français de 48 ans, qui compte 30 ans de carrière, a véritablement grandi entouré d’explosifs.

«C’est vraiment une histoire de famille. J’ai toujours baigné dans les feux d’artifice. Mon grand-père travaillait déjà dans la pyrotechnie après la Seconde Guerre. Mon père a pris la suite et il a monté sa propre société. J’ai travaillé avec lui pendant 18 ans et j’ai eu l’opportunité de venir au Québec», explique le chargé de projets.

Le changement d’époque a aussi amélioré la sécurité des travailleurs. Le lancement manuel avec une mèche et un briquet appartient évidemment au passé. De banals accidents de travail se produisent parfois, mais en descendant du camion par exemple.

«Oui il y a des accidents, mais très très rarement en raison des explosifs. C’est aussi un métier très surveillé. La sécurité a énormément évolué en bien. C’est plus compliqué pour le stockage et le transport. La variété des couleurs est aussi plus grande», mentionne M. Hamon.

La grande révolution vient cependant des volets électronique et informatique.

«Tout est programmé à l’avance et les ordinateurs prennent le relais. On devient spectateur et on reste en sécurité sur la barge, prêt à intervenir au besoin.»

Photo Andrée-Olivier Lyra

Toujours un défi

Le fleuve Saint-Laurent ne sera toutefois jamais un environnement usuel pour les artificiers qui doivent composer avec plusieurs variables.

«Il y a des marées qui sont monstrueuses dans le Port de Québec. Juste ça, c’est tout un challenge. Les courants peuvent même changer pendant un spectacle. Ce n’est pas de la complexité, mais toujours de l’imprévu. Être prêt à vivre des surprises, s’adapter, réagir et innover», termine-t-il, conscient que ces explications se prêtent bien également à la météo instable de notre été.