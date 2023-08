Cette ancienne figure bien connue de la WWE risque de rester en prison très longtemps

L’ex-gérante de lutte professionnelle Sunny, de son vrai nom Tammy Sytch, pourrait passer les 25 prochaines années derrière les barreaux après avoir émis un plaidoyer de non-contestation face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort.

Tel que rapporté par le site TMZ, la femme de 50 ans a modifié ses plans devant un tribunal du comté floridien de Volusia, puisqu’elle avait précédemment plaidé non coupable. Cependant, même si la non-contestation ne constitue pas un aveu de culpabilité, elle signifie l’acceptation des chefs d’inculpation et peut entraîner des sanctions pénales, comme la loi le prévoit quand un accusé est reconnu coupable.

Sytch s’est retrouvée devant le tribunal relativement à une collision ayant causé la mort d’un homme de 75 ans en mars 2022. Les procureurs affirment qu’elle a heurté l’arrière d’un véhicule qui attendait à un feu rouge. Son taux d’alcoolémie était largement supérieur à la limite légale de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, aux dires des autorités concernées.

Une menace

La membre du Temple de la renommée de la World Wrestling Entertainment (WWE) est emprisonnée depuis mai de la même année et a par ailleurs plaidé la non-contestation pour d’autres chefs comme ceux d’avoir causé des dommages à la propriété en conduisant en état d’ébriété, d’avoir causé des blessures à autrui en conduisant avec les facultés affaiblies et d’avoir causé la mort d’une personne en conduisant avec un permis suspendu.

L'ancienne star WWE risque 25 ans de prison. pic.twitter.com/oA61GkpoCs — My Wrestling News (@WrestlingNewsFR) August 17, 2023

«La défenderesse constitue une menace pour la communauté et je ne crois pas qu’un appareil de surveillance à distance [l’antidémarreur éthylométrique] la protégerait», avait décrit le juge ayant envoyé Sytch au cachot l’an dernier.

La date d’audience pour la détermination de la peine n’est pas fixée à ce jour. Avant sa dernière mésaventure sur la route, la quinquagénaire a été appréhendée au moins six fois pour conduite en état d’ébriété.

Durant la décennie 1990 particulièrement, le personnage incarné par Sytch fut l’un des plus populaires de la WWE. Apparaissant souvent en tenue suggestive, l’ex-gérante a appuyé quelques noms connus de la fédération, notamment l’équipe Legion of Doom formée des regrettés Hawk et Animal.