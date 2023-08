LAROUCHE, Diane



À Châteauguay, le 14 août 2023, est décédée Mme Diane Larouche, fille de feu Yvette Beaulieu et de feu Fernand Larouche d'Alma au Lac-St-Jean.Elle laisse dans le deuil son mari depuis 56 ans, M. Carol Pineault, ses enfants Stéphane (Julie Boudreau), Carl (Sophie Cauchon) et Karine (Yannick Denis), ses petits-enfants Raphaël, Simon, Hubert, Zachary, Ayden, Lilirose et Élijade, ses soeurs Gisèle, Denise et Claire, ses frères Jacques, Michel, Normand et Benoit, ainsi que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins, amies et amis.Tout au long de sa vie, Diane aura été entourée d'enfants qu'elle aimait et qui lui apportaient tant de bonheur.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 septembre, de 18h30 à 21h30 ainsi que le samedi 9 septembre, de 9h à 10h, auCHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa cérémonie religieuse se déroulera le samedi 9 septembre, à 10h30, en l'église Saint-Joachim (1 boulevard D'Youville, Châteauguay, J6K 1E9).La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité de neurochirurgie de l'hôpital Charles-Lemoyne (Longueuil) ainsi que des unités de réadaptation, de gériatrie active et de soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge (Châteauguay) pour les soins attentifs et humains qui ont permis à Diane de terminer sa vie dans la dignité.La famille vous invite à faire un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.