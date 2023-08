Estrie: Un weekend à Magog pour 500$ ou moins

Évadez-vous le temps d’un week-end, en couple ou en famille, dans la jolie ville de Magog et ses environs. Lacs, vallées verdoyantes, adorables auberges et vignobles invitants vous attendent sans pour autant dépenser votre budget entier. Pour 500$ ou moins, taxes incluses , essence en sus, cet itinéraire d’une fin de semaine vous permet de tomber sous le charme des Cantons-de-l’Est sans tomber dans le rouge.

Pour deux

Hébergement

Maison Drew B&B

Qu’y a-t-il de plus romantique que de dormir dans une maison ancestrale chaleureuse? Pour un séjour champêtre, la Maison Drew B&B vous accueille dans une jolie chambre avec un grand lit douillet, une salle de bain privée, un téléviseur et internet pour 135$ la nuit. Terrasse, jardin et spa permettent un moment de détente sans même quitter le gîte. Un déjeuner gourmand vous est servi chaque matin en compagnie des autres voyageurs venus profiter de la région comme vous.

Coût : 319,81$

Réservation : maisondrew.com

Activités

Randonnée à vélo

Charles Dion / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Débutez votre samedi matin à vélo sur La Montagnarde, un réseau cyclable de 55 kilomètres dans la région de Memphrémagog. Forêts, lacs, montagnes, parc national... les paysages carte postale ne manquent pas!

Coût: gratuit (si vous avez votre vélo)

Info : www.cantonsdelest.com/quoi-faire/147/la-montagnarde

Visite de vignoble

Daphné Caron / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

La région des Cantons-de-l’Est a un climat propice pour les vignes alors pourquoi ne pas profiter de l’après-midi pour visiter le Cep d’Argent pour 28$ par personne. Ce premier vignoble à produire du mousseux selon la méthode traditionnelle vous fait découvrir toutes les étapes de la fabrication avant de passer en mode dégustation de 5 produits.

Daphné Caron / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Coût : 64,40$

Réservation : https://www.cepdargent.com

Balade au bord du lac

En soirée, après un copieux repas (voir plus bas), baladez-vous au bord du lac Memphrémagog entre la plage de Magog et le parc de la Pointe-Merry pour observer le ciel étoilé qui se dresse devant vous dans la nuit.

Coût : 0$

Repas

Deux Tomates & Canton Brasse

Canton Brasse / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

À votre arrivée le vendredi soir, dirigez-vous vers Deux Tomates pour commander une pizza pour emporter à 19$, et partez la déguster à la brasserie Canton Brasse. Pizza savoureuse et bières faites d’ingrédients locaux dans une ambiance festive, que demander de plus afin de bien débuter le week-end?

Coût : 35$ pour une pizza et 2 verres de bière (pourboire en sus)

Commande et réservation : www.deuxtomates.ca https://cantonbrasse.com

L'Atelier du pain

Avant de partir à l’aventure en vélo samedi, passez par l’Atelier du pain, une boulangerie artisanale exquise. Une baguette gourmande que vous pourrez glisser dans votre sac vous attend pour 8,95$.

Coût : 17,90$

Info : www.latelierdupain.com

Bistro Kóz

Daphné Caron / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Après votre sublime journée à profiter de la région, dirigez-vus au Bistro Kóz, un nouveau restaurant sur les rives sur lac Memphrémagog. Vous pourrez vous délecter de mets inspirés de la Grèce et la Turquie sous forme de petits plats à partager, appelé mézés.

Daphné Caron / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Coût : 60$

Réservation : bistrokoz.ca/a-manger

Total : 497,11$ (taxes incluses)

En famille (de 2 adultes et 2 enfants)

Hébergement

Auberge de jeunesse Magog-Orford

Mathieu Dupuis / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

En plein cœur de Magog, à distance de marche de tous les petits commerces, l’Auberge de jeunesse Magog-Orford vous permet de séjourner dans la région à partir de 100$ la nuit dans une chambre familiale. Avec un lit superposé et un lit double, il y a de la place pour tout le monde, seule la salle de bain est partagée avec les autres invités. Vous aurez accès à une grande terrasse, à des espaces communs et à une cuisine bien équipée pour préparer quelques repas pendant votre week-end.

Mathieu Dupuis / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Mathieu Dupuis / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Le déjeuner est inclus dans le tarif ce qui vous permet de sauver des sous.

Coût : 236,90$

Réservation : aubergemagogorford.com

Activités

Marais de la Rivière-aux-Cerises

Daphné Caron - Tourisme Cantons-de-l'Est

Rien de mieux que d’aller dépenser son énergie dans les sentiers dès le début de la journée! Dirigez-vous vers la Promenade au Marais de la Rivière-aux-Cerises où 6 kilomètres de sentier vous attendent. On y retrouve l’un des plus longs réseaux sur pilotis au Québec et il s’agit du seul milieu humide à offrir un site accessible à l’année au Québec! L’accès est gratuit.

Marco Bergeron / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Sebastien Larose / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Coût : 2 heures de stationnement 5$

Info : maraisauxcerises.com

Bleu Lavande

Les jardins sont encore en fleurs chez Bleu Lavande! Découvrez en famille le centre d’interprétation de la lavande, l’expérience immersive de Moment Factory et baladez-vous dans les champs. Vous pourrez même pique-niquer sur place, entourés des doux parfums floraux. C’est gratuit pour es enfants de 12 ans et moins!

Coût : 34,50$ (2 adultes)

Réservation : bleulavande.com

Plage du lac Memphrémagog

Jean-René D'Amours / Tourisme Cantons-de-l'Est

Profitez du beau temps pour aller jouer dans le sable en après-midi! La plage de l’ouest au bord du lac Memphrémagog permet de patauger dans l’eau et construire des châteaux de sable, sans frais.

Coût : 0$

Info : www.ville.magog.qc.ca/batiment/plages

Soirée jeux

Faites de votre soirée un succès avec les différents jeux offerts dans l’espace commun de l’Auberge de jeunesse.

Coût : 0$

Repas

Emplettes

Pour l’arrivée à Magog le vendredi soir, prévoyez vos emplettes pour deux repas faciles à cuisiner directement à l’auberge de jeunesse, et profitez du déjeuner servi sur place le lendemain avant de partir à l’aventure.

Coût : épicerie pour le week-end 140$

L'Atelier du pain

Un arrêt à l’Atelier du pain s’impose pour prendre une quiche pour 4 personnes, que vous pourrez déguster en famille à une table à pique-nique chez Bleu Lavande. Vous pourrez acheter vos rafraîchissements sur place au Café Bleu.

Coût : 19,95$ + 15$ = 34,95$

Info : www.latelierdupain.com

Le Cornet

Pal + / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

En fin d’après-midi, savourez une crème glacée au nouveau comptoir laitier Le Cornet où les desserts givrés tant classiques qu’originaux sont au menu!

Pal + / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Coût : 25$

Info : bistrokoz.ca/cornet

TOTAL : 476,35$

Daphné Caron / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Charles Dion / Photo fournie par Tourisme Cantons-de-l'Est

Et pour le déplacement?

Estimation de l’essence Montréal-Magog + déplacements : 300 km à 1,80$/L : 48,60$

