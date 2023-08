Faites durer la saison du rosé avec ces 5 bouteilles idéales pour la fin de l’été

Oui, on parle déjà de la rentrée scolaire. Eh oui, les vacances estivales sont peut-être derrière vous.

N’en demeure pas moins que la saison estivale, techniquement parlant, ne se termine que le 23 septembre. En somme, ça vous laisse encore un mois pour savourer les nombreux plaisirs de l’été, comme un bon verre de rosé en terrasse... ou pas.

À la vôtre ! Santé

Estandon, Terres d’Estandon 2022, Coteaux Varois en Provence

France 12,5 % – Biologique | ★★★1/2 | $$ | 20,00 $

Code SAQ : 15168789

Une très belle surprise ! La bouteille dégustée la semaine dernière m’a convaincue d’aller faire le plein à ma SAQ. Un rosé de très belle qualité (biologique et abordable, en plus !), produit par la cave coopérative Estandon, dans le Var ; on ne peut plus provençal, bien sec, salin, délicatement parfumé et pourtant bien savoureux et doté d’une certaine profondeur aromatique. Un régal à l’apéro, surtout si vous l’agrémentez de quelques fruits de mer, ou avec une tarte fine à la tomate.

Planeta, Rosato 2022, Nero d’Avola – Syrah, Sicilia

Italie 13 % | ★★★ | $1/2 | 18,45 $

Code SAQ : 12818361

Le vignoble de la famille Planeta s’étend dans presque tous les secteurs prisés de la Sicile et mise aussi bien sur les cépages indigènes, comme le nero d’avola, que sur les cépages dits « internationaux » comme la syrah. Leur rosé offre une expression pure et précise des deux ; sec, subtilement fruité, avec une pointe florale et un bon équilibre d’ensemble. Un rapport qualité-prix avantageux pour l’heure de l’apéro.

Firriato, Etna Rosso 2022, Le Sabbie Dell’Etna

Italie 13 % | ★★★ | $$ | 23,40 $

Code SAQ : 14453377

Envie de changer un peu de registre de rosé, essayez ce rosé produit sur les flancs de l’Etna. Pour l’apprécier à sa juste valeur, laissez-le d’abord s’ouvrir en carafe pendant une bonne demi-heure, le temps de dissiper ses notes de réduction. L’oxygène faisant son œuvre, les saveurs se révèlent, passant des petits fruits rouges à la pêche et à l’écorce d’orange, et le vin se distingue par son originalité aromatique et par sa tenue en bouche. Un vin rosé de table, tout indiqué pour une paëlla valencienne.

Clos des 3 Sources, Coteaux d’Aix-en-Provence 2022

France 12,5 % – Biologique | ★★★1/2 | $$ | 20,45 $

Code SAQ : 15175049

Le groupe AdVini a développé des partenariats avec une poignée de domaines de Provence, comme le Clos des 3 Sources, conduit en bio depuis 1995 dans les coteaux d’Aix-en-Provence. Le grenache apporte à leur rosé du volume en bouche, le cinsault une certaine légèreté, la syrah, de la vigueur, et le rolle, un supplément de fraîcheur. Les saveurs fruitées se mêlent à des notes de terre humide et de craie, le vin est ponctué de jolis amers et il a juste ce qu’il faut de tenue pour accompagner un risotto aux pétoncles.

Domaine de la Tour du Bon, Bandol 2022, Saint-Vincent

France 13 % – Biologique | ★★★★1/2 | $$1/2 | 30,75 $

Code SAQ : 13736578

Mes collègues et moi vous avions déjà recommandé cet excellent rosé de Bandol dans notre cahier spécial rosé de l’été 2023, mais comme il est arrivé un peu tard sur le marché et qu’il en reste encore dans une quarantaine de succursales, un rappel s’impose. D’autant plus que le 2022 est vraiment impeccable. Agnès Hocquard-Henry cultive son vignoble en biodynamie sur des terrasses qui bordent la Méditerranée et produit un rosé très typé de Bandol : à la fois vineux, élégant et salin à souhait. Plus cher que la moyenne, mais plus complexe aussi. À servir autour de 12 °C avec un carpaccio de bar rayé ou un plateau de légumes et aïoli.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.