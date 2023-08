Fitzgibbon: des vérités qu’on ne veut pas entendre

Encore une fois, le ministre Pierre Fitzgibbon a dit quelque chose sur l’environnement qui a fait grimper bien du monde dans les rideaux.

On a bien ri quand il nous disait qu’il faudrait bientôt partir le lave-vaisselle la nuit.

Il voulait surtout dire que nous devrions adapter nos comportements surtout en période de pointe, comme par grands froids l’hiver.

Quand tout le monde chauffe à fond sa maison, c’est normal d’attendre après les heures du souper pour partir le lave-vaisselle ou la laveuse, non?

Les chars

Le superministre de l’Économie et de l’Énergie a encore réussi son coup en glissant comme ça une phrase sur une nécessaire réduction du nombre de véhicules sur nos routes.

«Il faut avoir la moitié moins [de véhicules sur nos routes]!» a-t-il affirmé, lundi.

Ce qu’il ne dit pas, c’est le comment.

Parce que la CAQ ne veut pas de surtaxes pour décourager les gens d’acheter des véhicules et ne veut pas plus investir dans le transport en commun.

La CAQ ressemble à quelqu’un qui veut perdre du poids, sans changer ses habitudes: même menu, mais aucune activité physique...

Pourtant, il faut des changements de comportements importants pour être carboneutre d’ici 2050.

C’est une question de cohérence, dit le ministre. Il a raison!

Les gouvernements doivent nous aider à faire ces changements.

Le transport en commun est essentiel à cette transition. Il faut une offre de qualité et fiable.

Ça va coûter cher, notamment parce qu’on n’en a pas assez fait pendant des décennies. On a un bel exemple dans le dossier du REM de l’est.

Densité

Mais on ne peut pas offrir du transport en commun partout sans d’abord revoir la façon de construire nos villes. On ne peut pas espérer que le transport en commun se rende partout pour une poignée de personnes.

Ce n’est pas normal que des gens ne marchent plus pour aller chercher un petit truc à la pharmacie, à la SAQ ou à l’épicerie.

Ici aussi la crise du logement est cruciale. Si c’est impossible de se loger à Montréal, les jeunes vont de plus en plus chercher à devenir propriétaire où ils le pourront... c’est-à-dire en périphérie, dans les couronnes de plus en plus éloignées des services.

On ne peut pas reprocher à ces familles-là d’avoir deux voitures...

Autopartage

On peut aussi repenser les réseaux d’autopartage. Ça permet à des familles d’avoir accès facilement à une voiture pour des besoins ponctuels: tournois de hockey, week-end au chalet, épicerie...

Fitzgibbon doit parler à Legault

Reste à voir si Pierre Fitzgibbon dit ce que le gouvernement de la CAQ pense. Ils ont déjà tenté de remettre la pâte à dents dans le tube.

«C’était une façon de parler», ont dit François Legault et Benoît Charette, le ministre de l’Environnement.

On n’a plus les figures de style qu’on avait. Ramenez la littérature classique dans nos écoles!