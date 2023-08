«Frenchie» à TVA Sports: un véritable cadeau pour les amateurs de baseball

À 86 ans, le légendaire Claude Raymond se montre excité comme un gamin à l’idée de commenter un match de baseball sur les ondes du réseau TVA Sports, vendredi soir.

«J’ai très hâte et je vais avoir des papillons quand ça va commencer», a-t-il admis à la veille de ce retour à la télévision.

Celui qu’on surnomme «Frenchie» suit encore de très près les activités du baseball majeur. Ancien joueur, entraîneur et commentateur, il souhaitait secrètement recevoir un tel appel depuis des années.

• À lire aussi: «Nous avons une équipe solide» – Édouard Julien

• À lire aussi: Les anciens Expos sillonnent le Québec

«Quand les Expos sont partis [en 2004], je ne pensais pas refaire de l’analyse à la télévision, je l’espérais, mais peut-être que certains pensaient que j’étais trop vieux, a-t-il franchement indiqué. Pour moi, ce match est un bonus.»

Un Québécois à l’honneur

Comme la vie fait parfois bien les choses, Monsieur Raymond sera analyste d’une partie opposant, dès 20h, les Twins du Minnesota aux Pirates de Pittsburgh. Le jeune Québécois Édouard Julien devrait ainsi être à l’œuvre durant cette rencontre.

«J’ai une très haute opinion de lui, a commenté Claude Raymond à propos de Julien. Quand tu le regardes, il a l’air d’un vrai joueur de baseball. J’aime son approche au bâton. [...] C’est très fort ce qu’il représente pour nous, les Québécois. Je suis fier de lui!»

Avec Denis Casavant

Monsieur Raymond a une autre bonne raison de se réjouir en vue de ce match de vendredi: il y retrouvera le descripteur Denis Casavant.

«C’est un cadeau d’être avec Denis, a-t-il réagi. On n’a pas travaillé longtemps ensemble, mais on l’a fait en 1989 pour le premier événement en direct retransmis à RDS. C’était le 1er septembre, à Los Angeles, pour un match entre les Dodgers et les Expos. Plus tard cette année-là, on avait couvert la Série mondiale entre les Giants de San Francisco et les A’s d’Oakland. On avait vécu le tremblement de terre.»

«Une légende»

Des souvenirs reliés au baseball, Claude Raymond en a des tonnes à raconter. Symboliquement, il mentionne d’ailleurs que ce match à TVA Sports a lieu le 18 août, tandis que c’est un 19 août, soit en 1969, qu’il disputait une première partie comme lanceur avec les Expos, au parc Jarry, après avoir été acquis des Braves d’Atlanta.

«Claude Raymond est une légende, a statué Casavant, également comblé par ces retrouvailles. Personnellement, je ne l’ai pas vraiment connu à l’époque où il jouait, mais je l’ai toujours aimé comme commentateur, autant à la radio qu’à la télévision. Ça va être vraiment spécial. Les plus jeunes amateurs auront la chance de le découvrir et les autres pourront le retrouver comme analyste.»

Si ce retour à la télévision représente un cadeau du ciel pour Claude Raymond, c’est le cas aussi pour Denis Casavant et bien des amateurs de baseball.