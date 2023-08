John Scott a adoré son passage à Montréal

Il n’a disputé qu’une seule partie dans l’uniforme du Canadien, mais John Scott n’a pas oublié les partisans de Montréal.

L’agitateur est revenu brièvement sur son court passage avec le CH lors de son balado «Dropping the Gloves». Il faut rappeler qu'il a disputé cette rencontre le 5 avril 2016 et avait joué environ neuf minutes dans une défaite de 4 à 1 contre les Panthers de la Floride.

«Les partisans à Montréal adorent quand les joueurs se donnent sur glace», a partagé Scott à son invité Sheldon Souray.

«Je me rappelle d’une présence sur le quatrième trio. On fait une bonne présence et on obtient un tir au but. En revenant au banc, la foule était debout en train de nous acclamer!»

Scott était rapidement devenu un favori de la foule à Montréal, en raison de son année particulièrement rocambolesque.

Choisi par les amateurs pour participer au match des étoiles, Scott avait été échangé des Coyotes aux Canadiens le 15 janvier 2016. Il avait remporté le titre de joueur par excellence du match des étoiles lorsqu’il portait un chandail neutre.

Après la transaction, Scott avait évolué avec les IceCaps de St. John’s dans la Ligue américaine. Montréal l’avait rappelé au dernier match de l’année comme récompense.