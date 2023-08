Le loyer étudiant a grimpé de 20 % en deux ans à Montréal

À la veille de la rentrée universitaire, une enquête qui documente les conditions résidentielles de la population étudiante révèle que le loyer étudiant a connu une hausse de 20 % en deux ans dans la métropole.

L’étude de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) révèle que près de la moitié des 171 200 locataires étudiants à Montréal ont un revenu annuel inférieur à 20 000 $ dans un contexte inflationniste et de manque de logements qui a fait flamber les loyers.

Quelque 10 % des étudiants locataires avouent être au moins trois à partager un logement avec une chambre fermée, tandis que 44 % d’entre eux considèrent que leur logement a besoin de réparations.

«Le rapport d'enquête montre que la situation problématique du logement étudiant dans la métropole a des répercussions plus larges sur l'accès aux études et au logement au Québec», a indiqué Laurent Levesque, cofondateur et directeur général de l'UTILE.

L’organisme alerte sur la détérioration de l’abordabilité des loyers et de la qualité de vie pour les étudiants à Montréal, alors qu’environ 30 000 universitaires de partout au Québec choisissent de poursuivre leurs études dans la métropole chaque année.

«La construction d'une offre étudiante abordable dans la région de Montréal aura des effets positifs pour les dizaines de milliers de familles québécoises qui y envoient leurs enfants pour étudier chaque année», a ajouté M. Levesque.

À titre de comparaison, l’étude de l’UTILE établit le loyer médian au bail pour étudiant en 2022-2023 à 1175 $, tandis que le loyer médian au bail pour la population est de 895 $, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).