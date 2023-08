Le ministre Drainville soulève à nouveau la controverse

À l’approche de la rentrée, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, soulève à nouveau la controverse. Ses déclarations sur les classes de maternelle «moins exigeantes» ne passent pas auprès des profs du préscolaire.

En entrevue au micro de Paul Arcand jeudi matin, sur les ondes du 98.5 FM, M. Drainville a réclamé davantage de souplesse dans le cadre des négociations en cours avec les syndicats d’enseignants, déplorant que de jeunes profs se retrouvent souvent avec les classes les plus difficiles en raison du principe d’ancienneté qui prévaut lors de l’octroi de contrats.

«J’aimerais ça que nos jeunes enseignants et nos jeunes enseignantes se voient confier en priorité les classes de maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans. Ce sont des classes qui sont moins exigeantes, je ne dis pas qu’elles ne sont pas exigeantes, mais elles sont moins exigeantes parce que tu enseignes par le jeu, les enfants font la sieste, il n’y a pas de devoirs et tout ça», a-t-il déclaré.

«Je pense que ça pourrait être une belle façon de les amener à aller chercher cette expérience-là», a-t-il ajouté.

Ses déclarations ont soulevé un tollé sur les réseaux sociaux. Plusieurs enseignantes les ont dénoncés directement sur la page Facebook du ministre Drainville. «Je suis profondément outrée, déçue et gênée par ces propos, peut-on lire. Quelle opinion biaisée de notre travail vous avez!»

«Cessez de faire des commentaires aussi dégradants envers vos enseignants, surtout ceux du préscolaire. Montrez-leur plutôt de la reconnaissance afin de stopper cette pénurie et d'inciter les jeunes à choisir cette profession», ajoute une autre enseignante.

Ces déclarations ont soulevé «toute une polémique dans le milieu du préscolaire», affirme Darina Bilodeau, une enseignante au préscolaire de la région de Québec.

Sur un groupe Facebook qui regroupe des enseignants de maternelle, pas moins de 186 commentaires dénonçant ces propos avaient été publiés jeudi après-midi, indique-t-elle.

«Ce n’est pas vrai que ce sont des groupes plus faciles, au contraire», affirme Mme Bilodeau.

Les profs de maternelle doivent enseigner à des enfants qui ont des retards de développement ou des troubles de comportement, mais sans services, puisque les enfants sont trop jeunes pour avoir eu un diagnostic qui permet d’en obtenir, indique Mme Bilodeau.

L’entrée en maternelle est aussi primordiale pour le développement des habiletés sociales et des bases de la littératie, ajoute-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont invité le ministre Drainville à se rétracter. «J'espère que vous corrigerez le tir rapidement, ce n'est pas en insultant vos enseignants que vous réussirez à les garder dans la profession», écrit notamment une enseignante. Certains réclament même sa démission.

Ce n’est pas la première fois que des déclarations du ministre de l’Éducation soulèvent la controverse.

Le printemps dernier, il avait présenté ses excuses aux profs après le tollé soulevé par sa comparaison entre le salaire des députés et celui des enseignants.