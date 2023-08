Toews annonce une pause... et non la retraite

L’attaquant Jonathan Toews a fermé un chapitre important de sa vie, car il a fait ses adieux aux partisans des Blackhawks de Chicago dans un message diffusé sur son compte Instagram, jeudi.

L’ancien capitaine de l’équipe de l’Illinois savait déjà qu’il ne reviendrait pas dans le giron des Hawks, avec qui il a remporté trois coupes Stanley. Peu après la dernière campagne, la direction avait confirmé qu’elle ne lui accorderait pas une nouvelle entente. Aussi, le hockeyeur manitobain a réagi avec émotion à la fin de son association de longue durée avec le club.

«C’est difficile de trouver les mots pour décrire mon parcours de 16 ans dans cette ville devenue mon chez-moi, a-t-il rédigé. Aux amateurs des Blackhawks, je dis que ce fut surréel d’assister à la renaissance du hockey à Chicago et d’en faire partie. Il n’y avait rien comme le rugissement dans la Madhouse quand nous marquions un gros but pour créer l’égalité ou gagner en fin de match. En tant que joueurs, nous avons essayé de nous rapprocher de vous avec l’amour et l’énergie que vous nous avez transmis.»

«À l’organisation [...], tout le travail que vous avez accompli en coulisse a mené à nos succès sur la patinoire, a-t-il également écrit. Vous vous êtes présentés quotidiennement afin de nous aider à réaliser nos rêves. Pour cela, je serai toujours reconnaissant.»

La fin? Pas pour tout de suite

Ainsi, le patineur de 35 ans ne pourra épauler le jeune Connor Bedard, repêché au premier rang de l’encan amateur 2023 par les Hawks. Maintenant, il n’a qu’un pas à franchir avant d’annoncer sa retraite, les probabilités de le voir porter un autre uniforme étant minces. D’ailleurs, l’expert en hockey Frank Seravalli, du site Daily Faceoff, a mentionné plus tôt ce mois-ci que Toews penchait plus vers la fin de sa carrière. Les médias locaux ont précédemment rapporté que l’agence du joueur – CAA – n’avait pas inscrit son nom parmi la liste des hockeyeurs bénéficiant de l’autonomie complète qui a été transmise à la ligue.

Sauf qu'en après-midi, Toews a voulu apporter une clarification importante.

«J’aimerais annoncer que je ne me retire pas complètement, mais que je souhaite m’éloigner un peu du sport encore une fois cette saison, a-t-il spécifié par voie de communiqué. Je ne peux nier mon amour pour le hockey et j’ai encore la passion de jouer au plus haut niveau.»

Celui ayant terminé un contrat de huit ans et 84 millions $ a éprouvé des ennuis de santé dans les dernières années. Un syndrome de fatigue chronique l’a tenu à l’écart pour l’entièreté de la saison 2020-2021, et au cours du plus récent calendrier régulier, les effets de la COVID-19 l’ont ralenti: il a totalisé 31 points en 53 sorties.

«Les cinq dernières années ont été très difficiles à cause des défis de santé que j’ai affrontés. Mon objectif est de me donner le temps nécessaire afin de guérir pleinement et d’apprécier totalement la vie.»