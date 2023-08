Météo: il fera chaud et humide jeudi dans le sud du Québec

Il fera plus chaud jeudi avec un temps plus estival dans le sud du Québec, alors que la province a connu plutôt une météo en dents de scie cette semaine.

Le mercure frôlera les 30 degrés avec un humidex 37 à Montréal et les régions environnantes où le temps alternera entre le soleil et les nuages avec 30 % de probabilité d’averses en après-midi notamment.

Dans les secteurs de l’ouest du Québec, les nuages seront moins présents dans le ciel, selon Environnement Canada qui prévoit des températures maximales de 27 degrés avec un effet humidex en Outaouais et en Abitibi.

Le même scénario est attendu dans le centre de la province où le soleil et les nuages joueront au yoyo sous des températures de 26 à 28 degrés et un humidex 34, notamment en Estrie, à Québec et même au Saguenay.

L’agence fédérale prévoit également une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilités dans l’est du Québec où le mercure pourrait atteindre les 25 degrés avec un peu d’humidité en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent.

Pour la journée de vendredi, l’on s’attend à tout un contraste, puisqu’au lieu du beau temps estival, c’est des averses qui sont anticipées dans la majeure partie du Québec avec en sus une chute du mercure.