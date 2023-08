Nicki Minaj annonce une nouvelle chanson à ses fans

Nicki Minaj a partagé les paroles de sa prochaine chanson.

• À lire aussi: Taylor Swift en tête des nominations aux MTV Video Music Awards 2023

• À lire aussi: Le hip-hop célèbre ses 50 ans

• À lire aussi: Nicki Minaj et Snoop Dogg intègrent le jeu «Call of Duty»

La star de Bang Bang a partagé un extrait de son nouveau titre - intitulé Last Time That I Saw You - sur Instagram Live lundi et l'a ensuite posté sur Twitter/X.

Le clip de 45 secondes montrait la rappeuse en train de mimer les paroles de son morceau, qu'elle a ensuite postées dans son intégralité dans un autre message.

« Il y a quelque chose que tu voulais dire/ J'étais pressée et tu as dit que tu étais écrasé/ Mais j'ai dit que je reviendrais, c'est bon », peut-on lire dans les paroles.

Les fans de Nicki Minak ont rapidement manifesté leur soutien à la nouvelle création de la star.

« Le fait que nous soyons tous amoureux de cette chanson et qu'il ne s'agisse que d'un extrait d'UNE chanson en dit long. Nous allons vraiment adorer Pink Friday 2 », a écrit un internaute à propos du prochain album de la musicienne, ce à quoi cette dernière a répondu : « Ecoutez. Moi. Vous n'avez AUCUNE IDEE OK ?!?!!!! 11.17.23. Marque. Mes. Mots ».

La rappeuse a également répondu à plusieurs autres commentaires de fans sur la plateforme, révélant le titre de la chanson.

Nicki Minaj devrait sortir son cinquième album studio, Pink Friday 2, le 17 novembre.