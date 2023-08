Pollution: un vent de changement souffle sur les feux d’artifice

Le risque d’interdiction des feux d’artifice par les municipalités plane sur les entreprises pyrotechniques. Ces dernières ont entamé un important virage vert dans les dernières années, afin d’éviter la disparition de leur industrie.

Depuis 2013, l’entreprise québécoise Royal Pyrotechnie a commencé à intégrer des composantes écoresponsables dans ses emballages afin de réduire son empreinte.

«On sait que c’est une industrie qui est méconnue du grand public, fait valoir le vice-président de l’entreprise basée à Saint-Pie, en Montérégie, Éric Fréchette. Le Canada a énormément resserré ses règles en matière d’explosifs au cours des 10 dernières années et on a toujours voulu aller au-devant des coups.»

Photo fournie par Royal Pyrotechnie

En ébullition

Désormais, 30% de tous les produits vendus par la bannière québécoise sont conçus pour respecter au maximum l’environnement et laisser la plus petite trace possible dans la qualité de l’air. Royal Pyrotechnie vise à faire grimper cette proportion encore davantage, au fil des nouvelles avancées dans le domaine.

«Présentement, ce qui nous empêche d’aller plus loin, ce sont les recettes chimiques propres qui ont besoin d’être développées et stabilisées. Les concepteurs de partout dans le monde travaillent fort pour rendre le produit sécuritaire pour les artificiers comme pour le public. On continue aussi d’élargir notre palette de couleurs», poursuit M. Fréchette.

En 2023, Royal Pyrotechnie sera le fournisseur officiel de plus de 500 spectacles, y compris les Grands Feux Loto-Québec. Selon le vice-président, le fait d’offrir une large proportion de feux d’artifice à impact réduit sur la planète est devenu une considération majeure dans les discussions avec les producteurs d’évènements.

Photo fournie par Royal Pyrotechnie

Manque d’éducation

D’après le vice-président de Royal Pyrotechnie, la population et les décideurs sont «extrêmement mal informés sur les feux d’artifice et leur composition».

Les villes de Mont-Tremblant, Lac-Tremblant-Nord, Val-David et Orford ont d’ailleurs décidé d’interdire les détonations colorées sur leur territoire, plus tôt cette année, pour des raisons environnementales.

«À voir comment les gens parlent de notre industrie dernièrement, il y a de quoi s’inquiéter. [...] Les spectacles pyrotechniques sont utilisés comme un symbole de la pollution, mais on doit respecter les mêmes critères chimiques et environnementaux que les compagnies minières. En plus, c’est incomparable en termes de volume d’explosifs et des impacts.»

Photo fournie par Royal Pyrotechnie

Éric Fréchette a d’ailleurs participé à des rencontres d’information avec l’Union des municipalités du Québec, afin de mettre au parfum le milieu politique de proximité des progrès environnementaux réalisés dans le domaine de la pyrotechnie.

«Ce n’est pas encore parfait, mais on sait que l’avenir est là, conclut-il. Toutes les industries doivent s’adapter et faire leur part pour l’environnement et on n’y échappe pas.»

Des études ont été menées par une firme indépendante à Montréal au cours des dernières semaines pour mesurer les impacts des Grands Feux Loto-Québec sur la qualité de l’air. M. Fréchette espère que les résultats, qui devraient être publiés d’ici la fin de l’année, pourront servir à déboulonner quelques idées préconçues.