Pour faire changer les mentalités: un ex-coach doit écoper de 18 mois, dit la Couronne

Un ex-entraîneur vedette de patinage artistique a beau toujours être encensé par ses pairs, cela ne devrait pas lui permettre d’éviter la prison pour avoir agressé sexuellement un de ses protégés, a plaidé la Couronne en appelant à un changement de mentalité au sein des fédérations sportives.

«Ce n’était pas une “erreur de jugement”, il a volontairement commis un acte criminel et aujourd’hui on se soucie uniquement des conséquences sur lui... Les gens doivent être sensibilisés, et c’est aux tribunaux de le faire», a vigoureusement plaidé Me Christine Desjarlais, ce jeudi, au palais de justice de Montréal.

La procureure a ainsi répliqué aux athlètes et à un responsable de Patinage Canada qui ont témoigné hier en faveur de Richard Gauthier, un des meilleurs entraîneurs de patinage au Québec qui avait agressé sexuellement un élève dans les années 1980.

Profitant de son ascendant sur un jeune garçon, il avait dormi nu avec lui, en cuillère, en plus de prendre des baignades et des douches avec lui.

Revictimisé par le milieu

Or, hier, plusieurs de ses protégés sont venus à la cour pour l’encenser.

Benoit Lavoie, le vice-président de l’Union internationale de patinage qui siège aussi au comité permanent de Patinage Canada, selon le site web de l’organisme, a même confié qu’il voulait aider son «grand ami» à revenir dans le milieu, car selon lui, les athlètes sont moins performants depuis qu’il a été exclu de l’organisme, après sa mise en accusation en 2020.

«Je pensais que le pire était derrière moi», a pour sa part confié le plaignant à la cour, ce jeudi, en affirmant qu’il était «extrêmement douloureux» que tous ceux qui soutiennent presque aveuglément Gauthier semblent oublier les dommages durables qu’il a causés à un adolescent, et qu’un tribunal l’a déclaré coupable d’agression sexuelle et de grossière indécence.

Message à envoyer

Or, alors que les scandales concernant les abus sexuels dans le monde du sport et de l’enseignement se succèdent dans l’actualité, il est temps d’envoyer un message fort qu’il faut protéger les jeunes.

«On veut mettre fin à l’omerta, on veut que les victimes arrêtent d’être ostracisées, et ce, peu importe la notoriété de l’entraîneur», a plaidé Me Desjarlais.

Ainsi, si le milieu est incapable de changer les mentalités, les tribunaux peuvent leur envoyer un message fort, a-t-elle dit. Et cela passerait par envoyer l’ex-coach de 61 ans derrière les barreaux.

L’avocat de la défense Me Giuseppe Battista a toutefois répliqué en affirmant que si Gauthier a été déclaré coupable pour des gestes commis dans le passé, «il ne s’est plus jamais retrouvé dans une telle situation» pour le reste de sa carrière et qu’il comprenait le désarroi du plaignant, même s’il ne reconnaît pas les faits.

«Il s’est excusé, il comprend la situation qui n’aurait pas dû survenir», a plaidé l’avocat, qui représente Gauthier avec Me Laurence Juillet St-Laurent.

Me Battista a ensuite rappelé que les règles de l’époque étaient différentes, et que Gauthier avait alors peu d’expérience comme entraîneur.

Il devrait annoncer bientôt la peine qu’il recommande.

L’audience, devant la juge Josée Bélanger, se poursuit.