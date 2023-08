Vous avez vu ce qui s’est passé au Montana?

Une loi interdisait à l’administration locale de prendre en compte les conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur le climat lors de l’attribution de permis à des entreprises d’énergies fossiles.

Seize jeunes âgés de 5 à 22 ans ont poursuivi l’État du Montana en disant que cette loi était inconstitutionnelle, car elle niait leur droit à vivre dans un «environnement propre et sain».

Une juge leur a donné raison.

LE DROIT À UNE ÉDUCATION RIGOUREUSE

La décision de cette juge pourrait avoir des conséquences importantes sur de futurs dossiers, dit-on.

Déjà, d’autres poursuites du genre se préparent un peu partout aux États-Unis.

D’autres groupes de jeunes vont tenter de faire invalider des lois qu’ils jugent trop complaisantes envers les industries polluantes, sous prétexte que ces lois briment leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Une idée, comme ça...

Et si les jeunes du Québec s’inspiraient de ce combat pour protéger leur droit à recevoir une bonne éducation?

Imaginez...

«Vous ne cessez de baisser la barre, vous ne nous faites plus lire de classiques, vous refusez d’interdire le cellulaire en classe et vous avez remplacé des méthodes d’enseignement rigoureuses qui avaient fait leurs preuves pendant des décennies par des méthodes à gogo qui ont évacué toute notion de rigueur et d’effort.

«Nous jugeons qu’en agissant de la sorte, vous avez brimé nos droits constitutionnels à recevoir un enseignement de qualité capable de nous aider à nous débrouiller dans un monde de plus en plus complexe.»

On peut rêver, non?

Après tout, recevoir une éducation de qualité est aussi important que de grandir dans un environnement sain!

«Un esprit sain dans un corps sain», comme dit l’adage!

À LA BARRE DES TÉMOINS!

Non mais, tant qu’à poursuivre, poursuivons!

Poursuivons nos gouvernements pour leur complaisance envers les religions qui briment les droits fondamentaux des femmes, des enfants et des minorités sexuelles!

Poursuivons nos gouvernements pour ne pas avoir écouté nos démographes qui, depuis des décennies, nous mettent en garde contre les dangers causés par le vieillissement de la population! Vous saviez qu’on allait avoir besoin de plus de médecins, de préposés et d’infirmiers, et vous n’avez rien fait!

Poursuivons nos gouvernements pour avoir dépensé sans bon sens, sur le dos des futures générations!

Poursuivons nos gouvernements pour ne pas avoir pris les moyens nécessaires pour mieux protéger le français! L’anglicisation de Montréal n’est pas arrivée du jour au lendemain, elle est le résultat de décennies de laisser-faire!

Poursuivons nos gouvernements pour avoir laissé toutes sortes de théories bidon dénuées de tout fondement scientifique proliférer dans nos universités et nos institutions culturelles!

Poursuivons nos gouvernements pour s’être montrés trop complaisants pendant trop longtemps envers les géants numériques, mettant ainsi en danger la survie de notre culture et même de notre démocratie!

Etc., etc.

Tant qu’à avoir un gouvernement de juges, allons-y jusqu’au bout!

Traînons nos parlements en cour! Demandons-leur des comptes!

Obligeons nos politiciens à répondre de leurs actes!

Après «Aux armes, citoyens!», crions «À la Constitution! À la charte des droits!»