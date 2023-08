Quand Fitzgibbon dit n’importe quoi

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon n’a pas l’habitude de dire n’importe quoi. Sa déclaration sur la réduction de moitié du parc automobile du Québec montre qu’il a besoin de vacances.

Au Québec, depuis 20 ans, le nombre d’automobiles s’est accru de 40% tandis que la population, elle, s’accroissait de 13%

L’augmentation du parc automobile ne provient donc qu’en partie de l’augmentation de la population. L’extension des banlieues est probablement une des principales causes de cet accroissement.

Réduire le nombre d’automobiles est plus facile à faire en ville qu’en banlieue ou qu’à la campagne. Et même en ville, le manque de développement du transport en commun oblige plusieurs familles à se transporter en automobile.

Manque de vision

Par exemple, à Montréal, beaucoup d’entreprises sont situées de part et d’autre de l’autoroute métropolitaine, mais aucun réseau de métro ne dessert en parallèle cette voie surélevée. Résultat, les travailleurs de ces entreprises doivent prendre leur voiture pour se rendre au travail.

Le problème est connu depuis des décennie. Il fait partie du plus vaste enjeu du développement du métro de Montréal. Le métro devrait être deux fois plus étendu que maintenant et il aurait pu l’être si depuis 30 ans les dirigeants avaient montré un peu de vision.

La déclaration de Fitzgibbon, malgré son absurdité immédiate, a le mérite de soulever de véritables enjeux de planification. Si le gouvernement veut réduire le nombre de véhicules motorisés sur les routes, il doit offrir aux citoyens une alternative viable. Sinon, le gouvernement ne fera qu’appauvrir les gens en plus de leur rendre la vie misérable.

Manque de solution de rechange

Or, pour le moment, les solutions de rechange à l’automobiles sont très peu développées. Par exemple, utiliser le REM implique pour les banlieusards d’utiliser leur véhicule pour se rendre à la station du REM la plus proche.

Pour bien faire, il faudrait densifier les banlieues et créer des lignes de transport en commun fiables, fréquentes et avec un horaire étendu. Il faudrait favoriser le commerce de proximité en banlieue. Il faudrait créer de nouvelles villes.

Il est douteux que Fitzgibbon ait eu ce genre de mesures en tête lorsqu’il a parlé de réduire de moitié le parc automobile.

Taxes plus élevées

Attendez-vous plutôt, malgré les promesses, à des frais d’immatriculation extrêmement élevés pour les secondes voitures, à des frais plus élevés pour tous le monde, à des taxes plus lourdes sur l’essence et sur l’électricité pour les véhicules en ville.

En fait, quand Fitzgibbon dit qu’il veut réduire le parc automobile, il se pose en géant vert, comme l’a nommé notre collègue Antoine Robitaille, et s’attaque au mode de vie nord-américain. Il a raison, ce mode de vie n’est pas soutenable à long terme. Mais encore faut-il offrir à la population un nouveau mode de vie qui sera plus attrayant. Pour le moment, le gouvernement n’en est pas là. En plus, avec ses nombreux bâtiments et véhicules non-électriques, il ne donne pas l’exemple.

Sans le savoir, Fitzgibbon demande un nouveau projet de société. Mais ce projet n’est pas même encore esquissé.