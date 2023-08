Que sont-ils devenus? La voix qui a décrit la dernière Coupe Stanley du Canadien

La voix de Claude Quenneville pouvait nous faire planer dans nos rêves lorsqu’il décrivait un match du Canadien à la radio.

C’est tellement difficile d’expliquer tout ce que les partisans du Canadien ont ressenti lorsque le 9 juin 1993, Claude Quenneville décrivait la 24e conquête de la Coupe Stanley du Canadien, la dernière de l’histoire du club. Sa voix euphonique sonnait bien et était agréable à l’oreille.

Natif de Chicoutimi, Claude a amorcé sa carrière de commentateur sportif à l’âge de 14 ans à la station radiophonique AM CJMT à Chicoutimi.

Quelques années plus tard, en 1971, il a commencé sa carrière radiophonique comme annonceur à la station régionale de Radio-Canada à Chicoutimi. Il a été la voix du Canadien à la radio de 1982 à 1990, puis il a décrit les matchs de La soirée du hockey à la télévision de Radio-Canada.

Il a reçu en 1994 un des prix Gémeaux, avec Gilles Tremblay, pour son travail à La soirée du hockey à Radio-Canada. Lors de son passage à la radio il a travaillé avec Pierre Bouchard, Tom Lapointe, Bernard Brisset et plusieurs autres.

Retour dans le passé

Nous nous sommes partagé un beau souvenir de baseball. En 1982, ce fut une première pour moi, entre les manches, j’analysais les matchs de la Série mondiale avec lui à la SRC. Ma carrière d’analyste des matchs des ligues majeures du baseball s’est amorcée avec lui.

Passionné d’athlétisme, il a décrit les épreuves d’haltérophilie aux Jeux olympiques de Montréal (1976), de plongeon à Los Angeles (1984), de gymnastique à Séoul (1988), d’athlétisme à Atlanta (1996), Sydney (2000), Athènes (2004) et Pékin (2008), et de hockey à Nagano (1998), à Salt Lake City (2002) et Turin (2006).

Atteint de la maladie

Le 22 avril 2022, son grand ami, Guy Lafleur, est décédé. Afin d’expliquer son absence des médias à l’occasion du décès de son grand ami, Claude a annoncé qu’il combattait un cancer. Sa maladie s’attaque aux nerfs de ses jambes, de ses mains et de sa langue, ce qui lui cause des difficultés d’élocution.

De nombreuses fois, lors de notre entrevue, il s’excusait pour ses difficultés d’élocution. Je lui disais d’être à l’aise. Je me considérais chanceux de l’écouter, car sa voix me faisait revivre mes rêves.

Après 40 années passées à Radio-Canada, il a quitté la société d’État pour une retraite bien méritée.

Claude a toujours été un bagarreur qui n’a jamais craint de faire face à l’adversité. Il a vécu deux horribles années en chimiothérapie sachant bien que nous n’avons pas encore trouvé la médication pour vaincre son cancer.

Juste avant qu’on se quitte, il m’a souligné que depuis huit ans, il se bat contre son cancer, il a un stimulateur cardiaque (pacemaker).

Cependant, il joue encore au golf et il profite du moment présent chaque jour. Il a trouvé le moyen de me faire sourire en me racontant des épisodes de sa vie et en me rappelant que malgré sa maladie, il a toujours l’intention de se battre, car il y a des personnes qui vivent de moments plus difficiles que lui.

La perte de Guy Lafleur lui fait encore mal

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Pardonne-moi, mais tu décrivais les matchs des Maple Leafs de Toronto ?

Ma première année, je l’ai fait à La soirée du hockey à Radio-Canada à la description des matchs des Maple Leafs en français à Toronto.

Comment est-ce arrivé ?

Harold Ballard, le propriétaire des Maple Leafs de Toronto, n’acceptait pas que les matchs des Canadiens soient diffusés en français à Toronto, étant donné que ceux des Leafs ne l’étaient pas.

Qu’est-ce qu’il a fait ?

Il a fait pression sur le gouvernement fédéral et Radio-Canada. Conclusion ? Le samedi soir, je me retrouvais à Toronto pour décrire les matchs des Leafs en français à la station régionale de Radio-Canada à Toronto.

Ton père était à l’emploi de Radio-Canada à Chicoutimi.

Mon père, Robert, a fait carrière à Radio-Canada. Ma relation avec lui n’était pas exactement géniale. Cependant, lui et ma mère, Françoise m’ont appris à bien maîtriser le français.

Le fameux coup de téléphone de ta mère.

À 14 ans, j’étais disc-jockey les fins de semaine à la station radiophonique AM CJMT Chicoutimi. Durant une pause, c’était le coup de téléphone redouté de ma mère qui corrigeait soit mon français ou les intonations que j’avais faites en onde.

Ton audition à Radio-Canada.

J’ai tout simplement fait parvenir un enregistrement accompagné d’un léger résumé de mon travail à Chicoutimi. Peu de temps après, j’ai été invité à travailler à Montréal.

Comment était la réaction de tes collègues ?

Dans les régions du Québec ou ailleurs dans le pays, cela avait causé un certain remous, car j’avais peut-être dépassé leurs ambitions de travailler à Montréal.

L’émission matinale de la radio à Montréal.

Je me suis tellement amusé avec l’animateur-vedette de la radio québécoise, Michel Desrochers. J’ai animé l’émission de variétés hebdomadaire Tempo en 1973-1974.

L’émission Le français d’aujourd’hui.

J’animais l’émission Le français d’aujourd’hui avec le comédien Gilles Pellerin qui malheureusement n’a jamais été reconnu pour son amour de la langue française.

Tu as connu trois de tes mentors à Radio-Canada.

Le premier est sans aucun doute René Lecavalier qui décrivait les matchs du Canadien à la télé, et moi à la radio. C’était un délice d’écouter les conseils de ce grand homme.

Parle-moi de Jean-Maurice Bailly.

Jean-Maurice Bailly était organisé, discipliné et ne passait pas par quatre chemins pour te dire ce qu’il pensait de toi.

Tu aimais imiter les voix de René Lecavalier et Jean-Maurice Bailly.

Au début, j’étais mal à l’aise, c’est-à-dire plutôt gêné. Quand ils sont décédés, j’ai cessé de les imiter en raison du respect et de l’amitié que j’avais pour eux.

Raymond Lebrun était ton professeur.

La première fois que j’ai été attitré à la description d’un match du Canadien à la radio, c’était à Atlanta. Raymond Lebrun m’a tellement aidé. Ce grand historien m’a fait vivre des moments qui ont marqué la société.

Ton amitié avec Guy Lafleur.

Nous sommes arrivés la même année à Montréal. Nous allions à la pêche et il se confiait à moi. Malheureusement, je ne peux pas les partager, ces confidences, car il s’est confié à moi et non pas pour que je les répande ailleurs.

Le Gala du plus bel homme du Canada.

C’était un concours organisé par Lise Payette. Nous voilà Guy Lafleur et moi comme finalistes, mais nous n’avons pas pu succéder à Richard Garneau qui l’avait remporté les années précédentes.

Succéder à Richard Garneau fut un grand honneur.

À partir de Michel Normandin suivi entre autres de René Lecavalier et Richard Garneau, c’était un grand honneur de leur succéder.