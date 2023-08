«STAT»: le point sur les nouvelles intrigues

La nouvelle saison de STAT débutera rondement le 11 septembre prochain, alors qu’une enquête du ministère de la Santé se mettra en branle à l’Hôpital Saint-Vincent, sans que personne sache vraiment pourquoi.

«Ça met tout le monde un petit peu sur le gun. On sait, on les connaît les personnages, ils ont tous un petit quelque chose à se reprocher. Qui est la cible? on va découvrir ça en même temps qu’eux», a partagé l’autrice de la quotidienne, Marie-Andrée Labbé.

Et évidemment, la nouvelle saison devrait reprendre là où la première s’est conclue, éclaircissant notamment le lien qui unit François Éthier au Dr Faubert, dont on sait maintenant qu’il était dans l’appartement du conjoint d’Emmanuelle juste avant la chute mortelle de ce dernier.

À ce niveau, «on en connaît plus qu’Emmanuelle, mais on ne sait pas tout», a prévenu l’autrice qui endosse maintenant aussi le chapeau de productrice associée.

«C’est sûr que ce qu’on veut voir le plus vite possible, c’est leur relation à eux deux, Emmanuelle et Jacob, parce que pour le public ç’a changé quelque chose de voir la finale. Pour Emmanuelle ça n’a rien changé, parce qu’elle n’a rien appris de plus, mais nous, le public, oui et c’est intéressant de les voir dans cette nouvelle posture», a-t-elle détaillé.

«Et c’est très fun écrire pour Lou-Pascal [Tremblay], je dois dire. Il est très bon et il est capable de donner plusieurs sortes d’émotions. Et avec Suzanne [Clément], je suis très bien servie», a fait valoir l’autrice.

Cette dernière avait ainsi prévu commencer la nouvelle saison par les deux personnages phares de sa série, en plus d’approfondir toutes les relations interpersonnelles des autres membres du personnel.

Une nouvelle aile

Cette saison, le public verra la chirurgienne et intensiviste Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) évoluer aux soins intensifs. En effet, un nouveau décor a été inauguré récemment, ce qui facilitera le travail de l’équipe lors des tournages.

«On ne peut pas contourner ça. Souvent à l’hôpital quand il y a un gros trauma, tu rentres à l’urgence, mais tu te retrouves rapidement aux soins intensifs», a soulevé Marie-Andrée Labbé.

«Lors de la dernière saison, je me suis retrouvé avec deux-trois personnages aux soins intensifs, mais il fallait changer les décors parce qu’on tournait à la même place que l’urgence, donc j’essayais d’y aller pas trop souvent, en tout cas, pas en même temps qu’on avait des personnages à l’urgence», a-t-elle ajouté en riant, tout en rappelant la complexité d’un tel exercice.

Marie-Andrée Labbé n'exclut d’ailleurs pas la possibilité d’ouvrir une nouvelle aile chaque saison. «On a une gynécologue, mais on n’a pas d’étage obstétrique. Ça veut dire qu’une naissance à Saint-Vincent, c’est compliqué parce qu’on n’a pas les personnages et on n’a pas d’installations. Je peux faire des accouchements, mais il faut toujours que ce soit un peu parce que l’obstétricienne est prise dans le trafic», a-t-elle dit en rigolant.

Loin d’être à court d’idées

Si la quantité de textes à produire, et ce sans se répéter, reste un défi important pour Marie-Andrée Labbé, l’inspiration est pour sa part bien au rendez-vous, a signifié l’autrice de la quotidienne.

«Je connais mieux mes personnages, je connais mieux les acteurs qui les jouent. Donc je peux imaginer plus facilement ce que ça va donner. Je suis inspiré beaucoup par les acteurs et ça, ça rend ma tâche vraiment plus facile», a-t-elle dit, ajoutant s’inspirer de l’actualité, sans avoir peur de se tromper.

«Il y a des choses qui se passent avec la réforme en santé, donc je reste à l’affût de ça. Je regarde tout ce qui se passe du côté des infirmières d’agences et même des histoires médicales qu’on voit passer dans les médias. Souvent ça finit par m’inspirer», a-t-elle partagé.

L’autrice prend également bonne note des messages du public qu’elle reçoit, racontant ses expériences ou des histoires inusitées qu’il a vécues à l’hôpital.

La prochaine saison de STAT débutera le 11 septembre sur ICI Télé.