Un bien-cuit gentil à l’image de Guylaine Tremblay lors du ComediHa! Fest

Tout le monde aime Guylaine Tremblay. Même Claude Legault avait promis qu’elle était pour passer au «cash» lors de son Grand Bien-cuit au ComediHa! Fest, la propriétaire de neuf trophées Gémeaux et 23 Artis n’a pas été trop sur le gril. Billy Tellier, lui, ne s’est pas gêné.

Claude Legault, l’animateur de la soirée, avait promis que la comédienne chouchou était pour passer un mauvais quart d’heure. Elle s’en est plutôt bien tirée, jusqu’à ce que Billy Tellier prenne la parole.

Après les passages sympathiques, mais pas très pimentées, de Josée Deschênes, Mado Lamothe et Anne-Élisabeth Bossé, Tellier a précisé qu’il ne connaissait pas Guylaine Tremblay. Une distance qui lui a peut-être permis d’être plus incisif que les invités qui la connaissent depuis toujours.

Tellier lui a fait subir un bon tour de char. Il a été le meilleur invité de cette deuxième soirée de Grands Bien-cuits ComediHa! présentés au Grand Théâtre de Québec. Le seul qui a vraiment brassé la comédienne.

« Je suis plus là pour passer un message au nom de l’Union des artistes. Peux-tu prendre ta retraite calisse? », a-t-ll lancé. Le ton était donné.

Concernant son omniprésence dans le paysage artistique, il a dit qu'il avait peur de tomber sur elle en débutant un film porno.

Billy Tellier, qui l’a baptisé le pissenlit du showbiz québécois, a fait allusion aux publicités qu’elle a faites, en tant que porte-parole de la controversée agence de Vacances Sinorama qui a eu des graves problèmes financiers.

« Elle a dit, pour s’excuser, qu’elle ne le savait pas. Tu le savais Guylaine, », a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il y avait deux affaires qu’elle n’avait pas encore faites à ce moment. De la publicité et passer à JE.

Il a aussi fait référence à la série Anna et Arnaud où elle a joué une mère qui tente de sortir son fils de la rue. Guylaine Tremblay a répondu qu’elle était parfaite pour ce rôle parce qu’elle avait étudié en éducation spécialisée.

« Retournes-y tabanark », a-t-il ajouté.

Concernant les nombreux trophées qu’elle a remportés, Billy Tellier a indiqué que des enfants travaillaient jour et nuit dans une mine de bronze pour récolter la substance nécessaire.

Les trophées

Oui, on a beaucoup parlé de ses trophées.

Première invitée à cuisiner Guylaine Tremblay, Josée Deschênes, qui l’a connue au Conservatoire d’art dramatique de Québec, a indiqué que ce n’était pas de la jalousie.

« Nous sommes juste tannés. Lorsqu’elle nous invite à souper chez elle, elle nous fait compter les trophées, elle organise une chasse au trésor et lorsqu’on les trouve, on doit lui remettre et elle recommence à brailler », a-t-elle mentionné.

Josée Deschênes a réservé sa meilleure ligne à Robert Lepage, qui, avec Émilie Bibeau et Pascal Cameron faisait partie des grilleurs invités.

«Robert, il est comme le Château Frontenac. Les touristes viennent le voir, mais les locaux n’ont pas les moyens de se le payer », a-t-elle laissé tomber.

Anne-Élisabeth Bossé a ensuite offert un bon segment en abordant le côté «cheap» de la comédienne qu’elle a comparé à Meryl Streep.

« Elle est notre GOAT (Greatest Of All Time) à nous. La Grosse Overdose À TV », a-t-elle spécifié.

« Si Guylaine avait fait une annonce de St-Hubert, elle aurait gardé le cachet et elle l’aurait dépensé au Costco », a-t-elle précisé.

Les invités se sont un peu picossés entre eux, mais l’humoriste Pascal Cameron a été la tête de Turc de la soirée. Ils ont tous fait référence à son anonymat.

« Guylou est au courant de tous les potins, mais la seule chose qu’elle ne sait pas, c’est qui est Pascal Cameron », a lancé Anne-Élisabeth Bossé.

Denis Bouchard s’est pointé sur scène, déguisée en Guylaine Tremblay, pour accepter un trophée fictif destiné à la comédienne.

Après un départ couci-couça, lorsqu'est venu le temps de sa réplique, Guylaine Tremblay a sorti quelques bonnes lignes.

Pour Mado Lamothe elle lui a dit qu’elle avait une réaction semblable en le regardant à celle lors d’une visite dans un salon funéraire.

« Ils l’ont ben arrangé », a-t-elle dit.

À l’endroit de Pascal Cameron, qui a mentionné qu’elle avait remporté plus de trophées pour sa personnalité que pour son talent, elle lui a dit : «T’es qui toi? Qui t’a laissé entrer ici? Tu devais être nerveux devant beaucoup de monde, lui conseillant de faire écrire ses textes par sa blonde Florence Longpré.

Elle a ensuite tiré quelques flèches à l’endroit de Billy Tellier, qui lui a conseillé de prendre sa retraite.

« Tu ne me connais pas et tu es ici pour la paie et faire de l’argent sur son dos. Si je travaille moins, tu ne travailleras pas plus », a-t-elle fait remarquer.

Guylaine Tremblay a aussi ridiculisé Claude Legault, qui a mentionné, au début du Bien-cuit, que derrière cette femme que tout le monde aime se cachait une «ostie» de folle.

Claude Legault s’est écrit des rôles qu’on ne lui aurait jamais offerts autrement.

« Un rôle de police. Chez les Schtroumpfs? Il ne touche même pas les pédales du char. Un doorman? Faut lui aider à tenir la porte. Un astronaute? Il a le physique de E.T. », a-t-elle énuméré.

Les Grands Bien-Cuits ComediHa! se poursuivent vendredi avec Guy Jodoin dans le siège du «roasté». Charles Lafortune sera à l’animation et le plateau d’invités sera constitué de Korine Côté, Marie Ève Morency, Hugolin Jodoin-Michaud, le duo Dominic et Martin, Claude Legault, Jean-François Mercier et Alex Perron.