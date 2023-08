11 adresses incontournables pour un week-end gourmand en Outaouais

À moins de deux heures de Montréal, la région de l’Outaouais est une mine d’or non seulement d’adresses gourmandes, mais aussi d’espaces verts où il fait tout aussi bon de décrocher en toute tranquillité qu’en vélo ou en kayak.

À vos carnets de notes : voici 11 adresses de la région méritant votre attention !

Montebello

Photo fournie par Le cuisinomane

En arrivant de Montréal, Montebello est le premier village ayant tous les attraits pour vous ouvrir l’appé-tit... À tel point qu’il vous faudra y séjourner au moins une nuitée ! Le périple peut débuter au Fairmont Le Château Montebello, où après votre enregistrement, une marche de reconnaissance sur les lieux peut être d’adon afin de prendre conscience de l’ampleur du domaine, ainsi que les activités proposées qui sauront plaire tant aux petits qu’aux grands. Après une séance de miniputt ou de tennis, on peut se diriger vers le village pour un apéro à la microbrasserie Les Brasseurs de Montebello (comptez environ 10 minutes de marche), ou vers le bar extérieur de l’hôtel pour un cocktail de fin de journée au bord de la piscine. On termine avec le repas au restaurant principal de l’hôtel Aux Chantignoles, ou si la température le permet, sur la terrasse pour vivre l’expérience barbecue.

Le lendemain, assurez-vous d’être en appétit pour aller casser la croûte à la Fromagerie Montebello avec un burger garni du fromage de votre choix, un caquelon du fameux Adoray, puis un sac de fromage en grains.

Photo fournie par Le Cuisinomane

Le dessert doit se prendre à la magnifique chocolaterie Chocomotive, située à distance à pied. Entre la cinquantaine de variétés de tablettes, de différentes barres fourrées au caramel, à la pâte de fruits ou aux guimauves, il peut être difficile de faire un choix... Mais si nous écoutons le chocolatier-propriétaire---, on ne doit pas repartir sans avoir dégusté La Manon, la praline la plus traditionnelle de Belgique, composée d’une pâte d’amandes, de crème au beurre à la vanille et d’une pacane, le tout enrobé de chocolat blanc.

Chelsea

Photo fournie par Le Cuisinomane

Au pied du parc de la Gatineau, Chelsea est non seulement le rendez-vous des sportifs, mais aussi des gourmands ! À l’intérieur d’un kilomètre carré, il y a de quoi satisfaire tous les palais. Je vous envoie sans hésiter prendre le lunch sur la terrasse du Roberto Pizza Romana, où la pizza, de style pizza romaine à la pointe, est prise au sérieux. L’auteur de cette pizza al taglio est Roberto, un chef italien qui a troqué la fine cuisine des restaurants étoilés en Italie pour un produit certes moins noble, mais plus accessible et certainement plus vivant. Nous avons droit à une pâte à fermentation lente composée de quatre farines différentes, cuite à deux reprises, pour un résultat à la fois craquant et fondant, tout en étant légère et digeste. On se délecte aussi bien de pizza aux garnitures classiques (tomate, fromage) que de créations à partir d’ingrédients de saison, celles-ci encore plus travaillées et cuisinées.

Photo fournie par Le Cuisinomane

Pour le petit-déjeuner, le brunch ou simplement savourer le meilleur café de troisième vague du village, c’est au Palmier qu’il faut se rendre. On prend plaisir à plonger fourchette et couteau dans de gourmandes tartines sur pain challah (à la ricotta et confiture maison, au gravlax de saumon, à l’avocat ou aux champignons), à croquer dans le gargantuesque sandwich déjeuner ou à s’amuser à faire sa bouchée parfaite dans l’assiette staff meal. Le café n’est pas une option – tout comme les pâtisseries maison.

Photo fournie par Le Cuisinomane

Après avoir profité du parc de la Gatineau en vélo électrique aux Nomades du Parc (que je recommande fortement !), vous passerez sans doute devant la crèmerie La Cigale, un autre incontournable du village. Je vous le confirme d’emblée, l’attente en vaudra la peine. Les glaces, aux saveurs tant traditionnelles (vanille, chocolat, noisettes) qu’excentriques (gâteau au fromage citron-cassis, banane-skor-noix, gâteau de fête, tarte aux pommes) sont entièrement faites de manière artisanale, tout comme les cornets gaufrés cuits et roulés à la main tous les jours.

Enfin, si vous prévoyez passer plus de 24 heures, les Lofts du Village sont la nouvelle option d’hébergement haut de gamme que Chelsea a à offrir. Avec un tel design épuré, un mobilier moderne et une salle de bain qui fait rêver, il y a tout pour passer un séjour... de rêve !

Terre & Neige

Photo fournie par Le Cuisinomane

L’expérience que propose Terre & Neige est l’ultime remède pour décrocher du quotidien. Sitôt arrivé sur les lieux (et accueilli par le fort sympathique Will), il est difficile de ne pas être envahi par un sentiment de bien-être : un minichalet en nature construit uniquement avec des matériaux naturels et durables, entièrement équipé de fournitures provenant d’artisans locaux ayant eux aussi des pratiques écoresponsables. Comme si l’expérience n’était pas assez satisfaisante, Terre & Neige est aussi un endroit où la gastronomie est célébrée. Julia, la copropriétaire (avec son mari Will), est également cheffe apprivoisant particulièrement bien la boulangerie et la pâtisserie. Si vous n’utilisez pas ses services pour le panier-repas du soir livré directement à votre porte, une chose est certaine : vous pourrez goûter sa délicieuse médecine le lendemain matin. Miche au levain, croissant maison, œufs fermiers, madeleines, biscuits, confitures et autres douceurs du moment sauront gaiement accompagner votre tasse de café d’un torréfacteur local.

Photo fournie par Le Cuisinomane

Caméline

Photo fournie par Le Cuisinomane

Le restaurant Caméline, ouvert au printemps dernier dans le Vieux-Hull, est tenu par trois jeunes professionnels du métier se complétant à merveille. On y propose une cuisine d’inspiration italienne où les pâtes fraîches sont reines, sans toutefois faire de l’ombre aux assiettes protéinées (tartare, brochettes de bœuf, crevettes grillées) et plats de légumes de saison habilement apprêtés. Le Caméline est le genre de restaurant qui n’a pas du tout à rougir face aux dernières grandes ouvertures dans la région métropolitaine de Montréal. Une sacrée belle addition dans le quartier !