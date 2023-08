GAZAILLE, Elie



À Laval, le 15 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Elie Gazaille, époux de feu Jacqueline Messier.Il laisse dans le deuil son fils Bruno, sa fille Nathalie (Christian), ses petits-enfants Kim, Chani, Élyse (Maël) et Jean, ses arrière-petits-enfants William, Logan, Tristan et Élyas, sa fidèle amie Ghislaine ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 août 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole suivra à 16h.En lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient grandement appréciés.poumonquebec.ca/faire-un-don/