Apprendre demande un effort

Je confirme les propos de Lise Bédard ce matin dans votre rubrique quand elle affirme que son père, qui a vécu au début des années 1900, écrivait sans fautes après avoir complété une septième année. Elle aussi était parvenue au même résultat au prix de gros efforts. Mais elle déplorait le fait que l’effort était désormais banni du paysage scolaire.

Eh bien, je pense exactement comme elle. J’ai 70 ans, et dès l’âge de 9 ans je ne faisais plus de fautes en écrivant. Ce n’était pas simple d’apprendre son français avec l’aide de Grevisse et de Bescherelle qui nous étaient imposés par les religieuses qui nous enseignaient. Mais on n’avait pas le choix de se plier à leurs volontés. Pourquoi est-ce que le système scolaire ne retourne pas aux anciennes méthodes qui étaient si efficaces ?

Grand-maman

Parce que les temps ont changé et qu’un certain principe du moindre effort généralisé s’est installé. Un monsieur m’a écrit la même chose, en ajoutant qu’il en était pareil pour les gens qui n’ont pas appris à compter et qui s’en remettent entre les mains de conseillers financiers pour se faire guider sans être capables de les challenger.