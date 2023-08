Cachez ce nez que je ne saurais voir

J’avoue que je ne pensais pas un jour écrire une chronique au complet sur un nez. Une controverse autour d’un nez, je ne pensais même pas que ce serait possible. Pourtant, pour ce genre de dossier, j’ai un bon pif. Mais là, ça sent l’exagération à plein nez.

APPENDICE NASAL

Comme ça, l’acteur et réalisateur Bradley Cooper se fait reprocher d’avoir porté une prothèse nasale pour incarner Leonard Bernstein, le célèbre chef d’orchestre américain et compositeur de West Side Story, dans son film Maestro, qu’on pourra voir sur Netflix en décembre.

Or, Bernstein était juif et certains voient dans le fait que Cooper porte un faux nez une caricature des Juifs ou, pire, un geste antisémite. Wooooo. On se calme.

On sait bien sûr qu’aux pires heures de la propagande nazie, les Juifs étaient représentés avec des nez démesurés. Mais ce n’est pas une raison pour crier au racisme chaque fois qu’on représente un juif avec un gros nez, puisque Bernstein avait bel et bien... un gros nez! Un nez proéminent!

AFP

Si Cyrano de Bergerac avait vécu à l’époque de Bernstein, il aurait dit à propos de son appendice nasal: «C'est un roc!... c'est un pic!... c'est un cap! Que dis-je, c’est un cap?... C’est une péninsule!»

On résume pour ceux qui sont durs de comprenure et qui ralentissent le groupe: tous les Juifs n’ont pas un gros nez. Certaines personnes qui ne sont pas juives ont un gros nez. Mais Leonard Bernstein, lui, avait un gros nez. Et Bernstein était juif, fils d’immigrés juifs ukrainiens. Pour ressembler à Bernstein, si vous avez un petit nez, vous devez porter une prothèse nasale. Fin de la controverse.

Comme Bernstein était juif et que Cooper ne l’est pas, certains parlent de «jewface», faisant un parallèle avec le «blackface», quand des non-Noirs se griment le visage en noir. Encore une fois, c’est ridicule.

La seule et unique raison pour laquelle Cooper porte un faux nez, c’est pour ressembler à Bernstein! C’est clair comme le nez au milieu du visage!

Si un jour on fait un film sur l’ancien premier ministre Brian Mulroney, «le p’tit gars de Baie-Comeau», soit on choisira un acteur avec un gros menton, soit on lui mettra une prothèse de menton proéminent. Ce sera pour accentuer la ressemblance. Ce ne sera pas un «Baie-Comeau-face» ni un cas de stéréotype sur les gens qui sont nés à Baie-Comeau.

UN PIED DE NEZ



Même les enfants de Bernstein (qui est mort en 1990) ont pris la défense de Cooper!

«Il se trouve que c’est vrai que Leonard Bernstein avait un beau et gros nez, ont-ils déclaré dans un communiqué. «Bradley Cooper a choisi d’utiliser du maquillage pour amplifier cette ressemblance et on est très à l’aise avec ce choix. On est également certains que notre père n'aurait pas eu de problème avec ça.»

Si seulement, en 2023, les controverses se réglaient aussi facilement, les doigts dans le nez!