Un «été de bouette»: la saison de camping gâchée par la pluie abondante

Terrains inondés, aires de jeux boudées et boueuses, sauveteurs qui jouent au poker faute de baigneurs à surveiller: noyé sous la pluie, le complexe de camping Domaine du Rêve en Montérégie avait des allures de village fantôme lors de la visite du Journal mercredi dernier.

Notre voiturette de golf fait des flic-flac dans les allées désertes de ce camping de Saint-Angèle-de-Monnoir où plusieurs terrains inondés sont inutilisables.

Un jardinier devra combler et regazonner les milliers de crevasses boueuses d'ornières de pneus.

«Je ne dirais pas que c’est catastrophique, mais ça fait mal aux affaires et au moral. Ça arrive juste à peu près tous les quinze ans, un été de bouette de même!» s’exclame Yves Gingras, copropriétaire de ce complexe de 800 lots qui existe depuis 57 ans.

«Les gens sont moins festifs et plus agressifs. Ça nous a fait perdre plus de la moitié de nos visiteurs d’un jour.»

«Huit des dix soirées de danse, normalement en plein air, ont dû avoir lieu dans la salle de réception... et une des deux dehors a été affectée par la pluie!» se désole M. Gingras, qui a hérité du camping de son père.

Tente sous plastique

Abrité sous une nappe de polysthène dont il a recouvert sa tente, un homme en maillot de bain fume une cigarette:

«J’ai acheté deux rouleaux de 30 par 10 mètres chez Rona quand j’ai vu les nuages noirs», raconte Gary Pimentel, de Saint-Léonard.

Il va ensuite rejoindre ses enfants à la piscine.

Avec les prédictions météo aussi fiables que pile ou face, le camping a souvent fait venir trop de sauveteurs pour rien... ou pas assez.

«J’ai eu l’occasion de pratiquer ma poker face», dit Lilie, une sauveteuse, autour de la table à cartes qui a beaucoup servi cet été.

Même si neuf résidents sur dix décampent par mauvais temps, il y a des irréductibles.

«Mets tes culottes, Sylvie ! Y’a le Journal de Montréal pour te parler», s’écrie M. Gingras devant une roulotte près de la fontaine à l’entrée.

La véranda de Sylvie Boulanger s’avère aussi vaste que mon 3 1/2 dans Hochelaga et comporte un coin atelier de peinture.

«Dans ma jeunesse, des centaines de petites grenouilles envahissaient le terrain après les pluies abondantes», se souvient cette résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a passé son enfance ici.

«On est sorti avec les enfants pour voir les grenouilles», me dit justement Maxime Marquis, de Drummondville.

«Il a plu pendant nos huit séjours de camping cet été, mais on s’amuse quand même», philosophe-t-il.

Le bruissement tapotant de la pluie prolonge la sieste des enfants. Parents et grands-parents relaxent sous l’auvent.

Baby-boom à prévoir?

«C’est mort! Urgel Bourgie pis ici, c’est à peu près pareil», rigole Danielle Brunet, la cuisinière.

La caissière, Juliette, a le nez dans un roman historique et Nelly, l’assistante-cantinière, dans un roman d’amour, tout comme Florence, la préposée du dépanneur.

«Je fais le ménage, mais tsé, à un certain moment, tout est propre», soupire cette dernière.

Le domaine dispose d’une piste vallonnée pour vélos et trottinettes... maintenant glissante et inutilisable.

Leurs BMX couchés près d’eux, des ado aux mines inexpressives fixent leurs téléphones.

Beaucoup de gens ne se montrent pas et s’attardent dans les tentes et les roulottes. J’aperçois leurs ombres. Siestent-ils?

S’il devait y avoir un baby boom le printemps prochain, cet été mouillé aura au moins permis au Domaine du Rêve de bâtir sa prochaine génération.