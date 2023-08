Coûts trop élevés : la STQ reporte la reconstruction des gares à L'Isle-aux-Coudres

Promise pour 2026, la reconstruction des terminaux de la traverse de L'Isle-aux-Coudres–Saint-Joseph-de-la-Rive est reportée à plus tard. L'estimation préliminaire du projet dépassait 1 G$, a annoncé la Société des traversiers du Québec (STQ).

Amorcé officiellement en 2020, le projet de renouvellement des infrastructures portuaires de la traverse de L'Isle-aux-Coudres n’est pas renvoyé aux oubliettes, mais il sera néanmoins mis de côté pendant quelques années, le temps d’être révisé.

Incapable de réaliser le projet à l’intérieur des délais prévus et des coûts espérés, la STQ explique qu’elle priorisera désormais la consolidation et l'adaptation des quais actuels. De premiers travaux ont débuté en juin 2022.

« Bien que la STQ priorise la consolidation et l'adaptation des quais actuels, l'organisation ne met en aucun cas une croix sur le renouvellement de ses infrastructures portuaires à la traverse de L'Isle-aux-Coudres », assure la société d’État, dans un communiqué.

Les quais actuels de Saint-Joseph-de-la-Rive et de L’Isle-aux-Coudres ont fait l’objet d’une reconstruction en 1961 et en 1977, respectivement. Une inspection réalisée en 2019 a révélé que leur durée de vie utile était bientôt atteinte.

La reprise du projet prévue en 2026

La STQ ne prévoit pas reprendre la réalisation du dossier d'opportunité du projet avant 2026.

Des études d’avant-projet avaient été annoncée en août 2020, par le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel. Puis en mars 2021, dans la foulée du budget provincial, la STQ s’était engagée à renouveler, d’ici 2026, les infrastructures terrestres de la traverse. Une somme de 4 millions $ avait alors été injectée dans la réalisation du dossier d’opportunité, qui devait être déposé au printemps 2022.

« En plus des quais et des embarcadères à proprement parler, les aires d’attente, gares, stationnement et autres équipements destinés aux clients seront aussi reconstruits à neuf », avait alors annoncé la STQ.

En janvier dernier, la STQ a tenu quelques rencontres avec les élus des Éboulements, de L’Isle-aux-Coudres et de Baie-Saint-Paul. La possibilité de relocaliser la traverse du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive vers Cap-au-Diable à Baie-Saint-Paul avait notamment été évoquée.

« À la suite de la cueillette des besoins de la STQ et du milieu dans le cadre du dossier d'opportunité, l'estimation préliminaire du projet dépassait le 1 G$ », a fait savoir la société d’État, vendredi.

Récemment, la nouvelle PDG de la STQ, Greta Bédard, a révélé lors d’une entrevue avec notre Bureau parlementaire que des dépassements de coûts sont aussi à prévoir avec les trois nouveaux traversiers électriques annoncés en janvier dernier, au coût de 191,5 millions $, et dont un est destiné à la traverse de L’Isle-aux-Coudres.