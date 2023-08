La France se prépare à un coup de chaleur

Une grande partie du territoire français se prépare à un coup de chaud d'une intensité exceptionnelle pour la période avec des températures qui pourraient dépasser les 40°C dans les prochains jours dans le sud du pays.

• À lire aussi: La chaleur arrive en France, l'arc méditerranéen suffoque déjà

Au total, 28 départements ont été placés vendredi en vigilance orange canicule par Météo-France sur une vaste diagonale qui s'étend du sud-ouest au nord-est du pays.

Les températures minimales seront «à la hausse», avec «pas moins de 20 à 23°C en général», selon l'organisme de prévisions météorologiques dans son dernier bulletin.

Lundi, «on tutoiera les 35 degrés vers Chamonix (...) Ce qui veut dire qu'il pourrait dégeler jusqu'au sommet du Mont Blanc», note Gabriel Chantrel, prévisionniste au centre Météo-France près de Lyon (centre-est).

Ce nouvel épisode de chaleur «s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité», précisait plus tôt le prévisionniste.

Les exploitants agricoles sont eux aussi en première ligne.

«Il faut préserver le bien-être animal, les animaux souffrent de la chaleur et quand c'est le cas, ils produisent moins. Et puis imaginez faire la traite à 18H00 quand il fait encore pratiquement 40°C, c'est difficile aussi pour les humains», relève Jean-Claude Huc, président de la chambre d'agriculture du Tarn (sud-ouest), interrogé par l'AFP.

Il est toutefois encore trop tôt pour savoir si l'on pourra parler strictement de vague de chaleur dans le pays ou de canicule, termes qui obéissent à des définitions précises et supposent des températures élevées, le jour et la nuit, sur plusieurs jours.

Les conséquences sont multiples. Le fournisseur d'électricité EDF envisage de réduire la production de deux de ses centrales nucléaires dans le sud-est et centre-est, pour éviter un réchauffement excessif des eaux du Rhône qui refroidissent leurs réacteurs.

Le sport est aussi touché, le coup d'envoi du match de football de L1 entre Lyon et Montpellier, prévu à 17H00 (15H00 GMT) samedi à Lyon, ayant été décalé à 19H00 (21H00 GMT) en raison de «l'alerte canicule dans le département», a annoncé la Ligue de football professionnel.

L'entraîneur de Lyon, Laurent Blanc, s'était inquiété de la santé des joueurs: «Les droits TV sont importants» mais «c'est quand même la santé des joueurs qui devrait être déterminante».

Le coup d'envoi du match de rugby de la première journée de Top 14 entre Lyon et Toulon, qui était lui prévu samedi à 16H00 (14H00 GMT), avait été décalé à 18H10 (16H10 GMT) dès lundi.