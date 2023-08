La police de Gatineau cherche une ado disparue depuis le 9 août

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) cherche à retrouver une jeune adolescente de 13 ans qui manque à l’appel depuis le 9 août.

Selon la police, Ameelia Destiny Shase a quitté son domicile familial situé dans le secteur de Hull et n’a plus donné signe de vie depuis.

Elle aurait été aperçue près du Marché By à Ottawa ces derniers jours et pourrait se trouver du côté de la rivière, a indiqué la police de Gatineau.

«Les policiers du SPVG et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité et souhaitent s'assurer de son bien-être», a-t-on précisé.

La jeune fille, qui portait au moment de sa disparition un chandail à capuchon noir, mesure 1,78 m, pèse 86 kg et a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Toute personne qui aurait des informations pouvant aider à localiser la jeune adolescente peut appeler immédiatement la police au 819 246-0222, a-t-on ajouté.