Le capitaine des Devils s’attend à gros en 2023-2024

Les Devils du New Jersey ont surpris de nombreux experts en accumulant 112 points au classement la saison passée et en atteignant le deuxième tour éliminatoire, et leur attaquant Nico Hischier s’attend à ce que les succès se poursuivent.

Le capitaine de la formation se trouve dans de bonnes dispositions à quelques semaines du début du camp d’entraînement, comme il l’a indiqué dans une entrevue diffusée vendredi par le site officiel de son club. Les performances collectives des derniers mois et les changements apportés par l’organisation cet été sont de nature à attiser son optimisme. Les Diables ont obtenu l’ancien du Canadien de Montréal Tyler Toffoli ainsi que Tomas Nosek, en plus de consentir de nouvelles ententes à Timo Meier et Jesper Bratt.

«Vous voyez l’équipe progresser. Les dirigeants ont encore une fois accompli un excellent boulot en ajoutant des joueurs au groupe. Sur papier, nous semblons très bons, mais nous devons nous présenter au travail et faire le nécessaire», a-t-il déclaré.

«Je sais ce que Fitzy nous donne. Nous lui faisons confiance et ce qu’il essaie, c’est d’obtenir des gens susceptibles de nous aider», a-t-il aussi indiqué au sujet de son directeur général, Tom Fitzgerald.

Plus de pression?

Maintenant, les Devils peuvent-ils continuer d’exceller au sein d’une section Métropolitaine risquant de leur laisser peu de répit? Écartés des séries 2023, les Penguins de Pittsburgh miseront sur Erik Karlsson, sans compter la présence des vétérans comme Sidney Crosby. Les Rangers de New York demeurent talentueux, tandis que les Hurricanes de la Caroline risquent de dominer à nouveau. Et il y a les Capitals de Washington d’Alexander Ovechkin qui souhaitent faire oublier leur rendez-vous manqué avec les dernières éliminatoires.

Néanmoins, Hischier garde la tête froide.

«Même avec la saison que nous avons connue l’an passé, ça ne change rien en ce qui a trait à la suivante, a-t-il estimé. Une nouvelle année s’en vient. Nous regardons le présent et non pas le passé. [...] Cela nous procure de la confiance en tant que groupe. Nous avons effectué les pas voulus. Cependant, nous saisissons que les objectifs seront plus élevés. C’est ce que nous voulons pour atteindre le sommet.»