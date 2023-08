Legault mise gros sur Churchill Falls

Pour atteindre l’objectif de carboneutralité en 2050, Québec devra négocier serré avec Terre-Neuve.

Cette entente, qui prend fin en 2041 et dans le cadre de laquelle Québec achète de l’électricité à un prix de seulement 0,2 cent le kilowattheure, est la première réponse qui est venue à l’esprit du premier ministre François Legault lors d’un point de presse, jeudi. Questionné par Le Journal pour savoir si l’objectif de carboneutralité de la province au complet d’ici 2050 était toujours crédible, compte tenu des besoins criants en électricité, M. Legault s’est montré confiant.

«Mon objectif est même d'essayer d'y arriver avant 2050. On a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponses. Il y a un gros dossier qui s'appelle Churchill Falls. On a un super deal jusqu'en 2041, où on paye une fraction d'un cent par kilowattheure. Cette entente est discutée en ce moment avec Andrew Furey, le premier ministre [de Terre-Neuve]. Il y a aussi un projet au labrador qui s'appelle Gull Island qui est intéressant.»

Gull Island est un projet de 2250 mégawatts sur le fleuve Churchill, au Labrador.

«À ce moment-ci, ce qu'on a demandé à Hydro-Québec, c'est une analyse complète des besoins d'ici 2050. Il y a différentes options pour répondre à ces besoins-là. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire exactement ce qu'on devrait faire», a-t-il ajouté.

Une «mauvaise affaire»

En février dernier, lors d’une rencontre avec son homologue de Terre-Neuve, François Legault avait candidement admis qu’il «comprenait la frustration» des citoyens de Terre-Neuve, et que «ce contrat est devenu une mauvaise affaire pour Terre-Neuve-et-Labrador».

Il s’agira du plus gros dossier auquel devra s’attaquer le nouveau PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia. Ce dernier avait affirmé, lors de son passage à l’émission de Mario Dumont sur LCN, qu’il allait suivre le dossier de très près. «Mais Churchill Falls ne va pas régler tout seul la question des besoins énergétiques du Québec. Mais oui, c’est une de mes priorités. Ce sont des programmes à long terme et il faut bouger maintenant», avait-il dit.