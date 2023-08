Les Québécois coincés au Niger évacués

OTTAWA – Les huit mineurs québécois qui étaient coincés au Niger ont finalement quitté le pays par avion privé, indique au Journal Affaires mondiales Canada.

«Affaires mondiales Canada a reçu la confirmation que les 8 mineurs canadiens ont quitté le Niger par avion privé. Au cours des dernières semaines, Affaires mondiales Canada était en contact directement avec la compagnie (...) afin d’offrir du soutien et de l’aide consulaire pour faciliter leur départ», indique le ministère qui n’a communiqué aucun détail sur les circonstances de l’évacuation.

Ces travailleurs d’une entreprise de Val d’Or étaient incapables de quitter le Niger en raison du coup d’État militaire dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les putschistes ayant fermé l’espace aérien depuis le 26 juillet. L’entreprise avait fait appel à la députée de l'Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, la bloquiste Sylvie Bérubé, afin de trouver une manière de les rapatrier.

Ottawa ne prévoit toujours pas de vols d'assistance ou de rapatriement pour les Canadiens qui se trouvent au Niger.

«Cependant, nous restons en contact avec nos alliés et partenaires pour évaluer la situation sécuritaire au fur et à mesure qu'elle évolue et nous nous tenons prêts à adapter notre approche en conséquence», précise Affaires mondiales.

Pendant ce temps, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a bouclé aujourd’hui une réunion de deux jours à Accra au Ghana au cours de laquelle les chefs d’état-major des pays membres ont décidé d’ «un jour J» pour une intervention militaire au Niger afin de «rétablir l’ordre constitutionnel».

«On est prêt à y aller», a déclaré le commissaire aux affaires politique de la Cédéao, Abdel-Fatau Musah, précisant que les effectifs et les plans d’intervention ont été arrêtés.