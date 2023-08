Les travaux d’un nouveau complexe aquatique s’amorceront cet automne à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé, vendredi, que les travaux de construction du complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro seront lancés cet automne.

Dans un communiqué, la Ville a précisé que le projet offrira à la population un bassin de 25 mètres avec huit couloirs pour la nage, un bassin récréatif avec pataugeoire, des jeux d'eau, une salle multifonctionnelle et des espaces communs.

Le coût des travaux est estimé à 62,4 millions $. Ces travaux sont financés en majeure partie par la Ville de Montréal. Le ministère de l'Éducation contribue avec une somme de 7,5 millions $.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est fière de ce projet.

«On a à cœur la qualité de vie dans tous les quartiers de Montréal et ce projet va concrètement améliorer le quotidien de milliers de familles et des résidents qui habitent Pierrefonds-Roxboro et l'ouest de Montréal, a-t-elle dit. Ce bâtiment sera exemplaire, durable, inclusif, et offrira à la population les conditions gagnantes pour rester actif.»

De son côté, le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, a rappelé que le complexe était attendu depuis plusieurs années.

«Cette infrastructure deviendra rapidement un pôle de socialisation, d'inclusion d'apprentissage et de loisirs pour les générations à venir», a-t-il indiqué.

Les travaux ont été confiés à la firme Tisseur inc.