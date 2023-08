Monsieur Fitzgibbon, vous êtes vraiment mal placé pour nous faire la morale

Monsieur Fitzgibbon, vous aimeriez réduire de moitié le nombre d’autos en circulation. C’est donc plus de trois millions d’individus que vous voulez condamner à prendre les transports en commun. Quant aux véhicules que vous aurez l’infinie bonté de tolérer, ils devront tous être électriques. Et qu’importe si le prix de ces véhicules est prohibitif ou qu’Hydro-Québec est incapable de répondre à pareille demande d’électricité, n’est-ce pas?

Indécence

L’environnement est certes une préoccupation. Mais vos sermons frisent l’indécence!

Un leader authentique prêche par l’exemple. Or, en grand amoureux de l’environnement que vous êtes, vous ne faites l’économie d’aucun déplacement, d’aucune «mission» à l’étranger.

Vous demandez des sacrifices au peuple, mais vous avez allégrement dépensé plus de 300 000$ en 2022-2023 pour des voyages. En janvier, vous avez jugé indispensable de dépenser 56 553$ pour participer au sommet de Davos. Vous vous êtes même offert un chauffeur au coût de 21 000$ pour huit jours, alors que M. Schwab avait mis des navettes gratuites à la disposition de ses invités. Clairement, le transport en commun, c’est pour les autres! Comble de l'ironie, vous avez également refilé aux contribuables une facture de 42 589$ pour un voyage en Égypte à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ceci n’est que la pointe de l’iceberg, car vous savez collectionner les scandales.

Légitimité

M. Fitzgibbon, sachez que vous êtes particulièrement mal placé pour faire la morale aux Québécois.

Lorsque vous, vos confrères de Davos, et tous les politiciens climatofanatiques de ce monde prendrez les transports en commun, lorsque vous baisserez votre chauffage et éteindrez le climatiseur, lorsque vous vous nourrirez d’insectes et prendrez des douches froides, vous gagnerez alors la légitimité de faire la guerre au peuple.

D’ici là, faites donc preuve de retenue! Car votre hypocrisie, votre condescendance et vos sinistres ambitions dégoûtent les citoyens de la cause environnementale plutôt que de les rallier.