LNH : l’homme fort des Capitals attend Erik Karlsson de pied ferme

L’arrivée du défenseur-étoile Erik Karlsson chez les Penguins de Pittsburgh a suscité l’attention des autres équipes de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey et le vétéran a peut-être intérêt à surveiller ses arrières, surtout quand il affrontera les Capitals de Washington.

Les grands rivaux des «Pens» ont bien noté la transaction à trois équipes impliquant les Sharks de San Jose et le Canadien de Montréal qui a mené à l’envoi du Suédois dans l’ouest de la Pennsylvanie il y a quelques semaines. Aussi, le robuste Tom Wilson risque d’avoir son mot à dire pendant les prochaines confrontations avec la bande de Sidney Crosby en 2023-2024. Réputé pour ses coups souvent déloyaux, son jeu physique et ses combats parfois éreintants, le vétéran n’a pas l’intention de s’en laisser imposer par le plus récent récipiendaire du trophée James-Norris.

«Karlsson possède évidemment un talent élite et vous appréciez toujours de voir à l’œuvre un hockeyeur semblable. Il est super doué et accomplit des trucs de niveau supérieur. Toutefois, au bout du compte, il est maintenant un adversaire [de section] et nous allons tenter de lui faire la vie dure», a promis l’attaquant lors d’une entrevue avec la chaîne radiophonique TSN 1050.

L’acquisition de marque des Penguins a récolté 101 points durant la dernière campagne pour obtenir son troisième titre de meilleur défenseur du circuit en carrière. Pour sa part, Wilson revendique 1299 minutes de punition en saison régulière.