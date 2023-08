L'ONU «contrainte» de réduire l'aide alimentaire au Yémen en crise humanitaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) va être «contraint» de réduire l'aide alimentaire au Yémen, l'un des pires drames humanitaires au monde, à partir de fin septembre en raison d'une «grave pénurie de fonds» internationaux, a annoncé vendredi cette agence de l'ONU.

Plus des trois quarts des 30 millions d'habitants au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dépendent de l'aide internationale à cause de la guerre qui oppose depuis près d'une décennie les forces progouvernementales, appuyées par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.

«Le PAM est confronté à une grave pénurie de fonds au Yémen, ce qui menace l'aide alimentaire vitale», a annoncé l'organisme onusien dans un communiqué.

Cette «crise du financement» aura des implications dès «fin septembre», ce qui va «contraindre le PAM à prendre des décisions difficiles, comme la réduction des programmes d'aide alimentaire dans le pays au cours des prochains mois», a-t-il regretté.

Sans nouveau financement, le PAM s'attend à ce que près de quatre millions et demi de personnes soient touchés. Le PAM prévoit notamment de limiter son assistance à 1,8 million d'enfants cette année dans le cadre de son programme d'alimentation scolaire, environ une moitié moins de bénéficiaires que prévu.

«Le Yémen restera l'une des plus importantes opérations d'assistance alimentaire du PAM, mais ces coupes représentent une réduction significative des programmes de l'agence dans le pays», a-t-il prévenu.

Richard Ragan, représentant du PAM au Yémen, parle d'une «une situation incroyablement difficile». «Nous devons prendre la nourriture de ceux qui ont faim pour nourrir ceux qui sont affamés», a-t-il déclaré dans le communiqué.

«Nous ne prenons pas cette décision à la légère et nous sommes pleinement conscients des souffrances que ces réductions vont engendrer», a-t-il ajouté.

Le PAM dit n'avoir reçu «que 28%» des plus d'un milliard de dollars de fonds nécessaires.

L'année dernière, l'ONU avait déjà dû réduire partiellement l'aide apportée à 13 millions de personnes au Yémen.

La guerre y a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés selon l'ONU, qui alerte régulièrement contre un risque de faim aiguë voire de famine à grande échelle dans le pays.