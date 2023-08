Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 19 août qui valent le détour.

Tennis : Carlos Alcaraz c. Hubert Hurkacz

Getty Images via AFP

Le beau parcours de Hubert Hurkacz (20e joueur au monde) s’est une fois de plus poursuivi aux Masters de Cincinnati. Vendredi, il a éliminé Alexei Popyrin (58e joueur mondial) en deux manches de 6-1 et 7-6 (8) en quart de finale. Cette victoire lui a permis d’atteindre les demi-finales d’un tournoi du Master 1000 pour une deuxième fois cette saison. Le Polonais fera face à Carlos Alcaraz (numéro 1 mondial). Les deux «tennismen» ont croisé le fer, il n’y a pas plus tard qu’une semaine, au troisième tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto. Même si Alcaraz avait le dessus en trois manches de 3-6, 7-6 (2) et 7-6 (3), Hurkacz lui a donné beaucoup de fil à retordre pendant l’affrontement. L’athlète de 26 ans s’était imposé dès le début de l’affrontement en prenant les devants 3 à 0 lors de la manche initiale.

Prédiction : Victoire de Hubert Hurkacz - 3,15

Soccer : Australie c. Suède

Ce duel pour l’obtention de la troisième place à la Coupe du monde féminine de la FIFA promet d’être excitant puisqu’il opposera deux équipes avec un état d’esprit différent. La Suède est considérée comme l’une des puissances au soccer féminin, car elle est située au troisième rang au classement de la FIFA. Ce pays scandinave a terminé à la troisième place de la Coupe du monde à trois reprises dans son histoire. Quant à l’Australie, elles ont surpris la plupart des observateurs de la scène du soccer en atteignant le carré d’as pour une première fois de leur histoire à cette compétition d’envergure. Étant donné que ce match aura lieu à Sydney en Australie, l’appui de la foule risque d'avantager la formation océanienne.

Prédiction : Victoire de l’Australie - 2,45

Soccer : Inter Miami CF c. Nashville SC

Getty Images via AFP

Mené par le légendaire Lionel Messi, l’Inter Miami CF aura une chance de remporter la Leagues Cup puisqu’il affrontera le Nashville SC en grande finale, samedi. Le club de la Floride est actuellement sur une séquence de six victoires consécutives. L’Argentin est en feu depuis son arrivée avec Miami puisqu’il a inscrit neuf buts en six parties. Son équipe a causé une autre surprise en battant l’Union de Philadelphie par la marque de 4 à 1 en demi-finale de cette compétition.

Prédiction : Victoire de l’Inter Miami CF - 1,95