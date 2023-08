Partielle dans Jean-Talon: une occasion de sanctionner la CAQ pour l’abandon du 3e lien autoroutier, selon le PQ

L’élection partielle dans Jean-Talon est l’occasion pour les électeurs de Québec de sanctionner le gouvernement Legault, notamment pour l’abandon du 3e lien autoroutier, estime le Parti québécois.

Encouragé par le score de sa formation politique, au coude-à-coude avec la CAQ dans les intentions de vote, le député péquiste Pascal Bérubé ne cachait pas sa joie vendredi.

«C’est un comté qu’on n’a jamais remporté, mais on sent que ça n’a jamais été aussi favorable pour nous», a-t-il lancé, en réaction au sondage Léger réalisé pour le compte de son parti.

Une partielle dans cette circonscription de la haute-ville de Québec doit se tenir sous peu, en raison de la démission de la députée caquiste Joël Boutin, moins d’un an après les élections générales. Une lutte à deux se dessine entre péquistes et caquistes, qui bénéficient respectivement de 32% et 30% d’appuis.

«Je suis convaincu que les électeurs vont vouloir faire un autre choix (que la CAQ), un choix qui les stimule et aussi sanctionner le gouvernement. Dans Jean-Talon, c’est double enjeu : une députée qui quitte après moins d’un an et l’abandon du 3e lien. Il y en a plusieurs autres abandons, mais disons que quand on est à Québec, il y en a deux importants», a-t-il insisté, en entrevue. Rappelons que les péquistes étaient opposés à la construction d’un tunnel autoroutier sous le fleuve.

Le député de Matane-Matapédia lance un appel «à ceux qui ne votaient plus» pour le PQ de rentrer au bercail. «Quand on regarde le sondage, le seul parti qui peut battre la CAQ, c’est nous, alors il y a un ralliement qui doit s’opérer, j’en suis convaincu, autour de notre formation politique et notre candidature».

David contre Goliath

Pascal Bérubé affirme toutefois que la bataille de Jean-Talon ne se fera pas à forces égales entre péquistes et caquistes, ces derniers bénéficiant de beaucoup plus de personnel politique et de ministres à déployer sur le terrain en renfort.

«C’est David contre Goliath. La CAQ va mettre énormément de moyens, ils vont mettre le personnel des cabinets ministériels à profit pour faire campagne, ils l’ont fait dans Marie-Victorin et ailleurs aussi. Ils ont beaucoup de ressources gouvernementales», soutient le souverainiste.

Un vote pour le PQ dans Jean-Talon, c’est un vote pour un ou une députée qui ne quittera pas en cours de mandat et qui aura la liberté de parole, renchérit-il. «Ce qui n’est pas le cas à la CAQ». Selon l’élu péquiste, ce serait beaucoup plus pertinent que d’offrir un 90e député à l’équipe de François Legault.

La CAQ misera sur la fondatrice et directrice générale de l’organisme «Vide ta sacoche», Marie-Anik Shoiry, pour tenter de conserver le siège, alors que Québec solidaire sera représenté par le sténographe judiciaire Olivier Bolduc.

Plusieurs noms de candidats potentiels circulent pour le PQ dans cette circonscription, dont celui des ex-candidats Jeanne Robin et Gabriel Coulombe. Le PLQ n'a pas encore annoncé ses couleurs, mais ce ne sera pas à coup sûr le député fédéral Joël Lightbound qui représentera la formation politique. Toujours intéressé par la chefferie, l'élu d'Ottawa a décidé de passer son tour pour Jean-Talon.

Les autres partis politiques n’ont pas voulu commenter le sondage.