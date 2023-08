Post Malone révèle son régime pour perdre du poids

Post Malone a changé ses habitudes afin de perdre du poids.

Lors d'une apparition sur le podcast The Joe Rogan Experience, le rappeur a expliqué qu'il pesait environ 109 kg avant de changer de régime alimentaire, avant de révéler qu'après avoir réduit sa consommation de sodas, il avait ramené son poids à 84 kg.

« Les sodas sont si mauvais. C'est tellement bon, mais tellement mauvais, a déclaré Post Malone à l'animateur du podcast. (Si) j'ai eu une bonne émission, et que vous savez quoi, je me sens un peu vilain. Je vais me prendre un Coca-Cola avec des glaçons ».

Dans une interview accordée en juillet à Zane Lowe pour Apple Music, le musicien a confié que le fait de devenir père l'avait motivé à changer son mode de vie.

« Je suppose que le fait d'avoir un bébé a vraiment mis beaucoup de choses en perspective et cela m'a beaucoup ralenti, au niveau de la fête, des sorties et de la folie. Mais c'est la chose la plus belle qui soit, a-t-il déclaré à Zane Lowe à l'époque. Je veux juste prendre du temps maintenant. En fait, vous avez parlé de tous les accessoires du succès et de tout ce qui en découle. Maintenant, je veux juste prendre une seconde et en profiter ».

Austin Post, de son vrai nom, et sa fiancée ont eu leur premier enfant, une fille, l'année dernière.