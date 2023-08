LASSO Montréal : les Hay Babies s'amusent dans leur premier festival country

Le parc Jean-Drapeau a pris des allures d’Ouest américain ce vendredi lorsque s’y sont retrouvées des dizaines de milliers d’amateurs de musique country. En cette première journée de festival, le spectacle du pétillant trio féminin acadien Les Hay Babies nous a rendus fiers d’être Canadiens.

Reconnues pour leur son alliant des influences de musique indie, folk et country, ainsi que pour leur manière unique, comique et ludique de livrer leurs compositions, les Canadiennes Hay Babies étaient en grande forme.

Fières Acadiennes

« Allo LASSO ! On ne dirait pas qu’on est à Montréal, on dirait qu’on est au Nouveau-Brunswick. On est les Hays Babies, on est des Acadiennes », ont-elles lancé, devant leurs large logo rose et orangé, entre deux chansons.

Vêtues de hautes jambières noires découpées à paillettes et de t-shirts noirs avec la mention Wanted (Recherché), les trois auteures-compositrices-interprètes originaires de Moncton ont livré la marchandise. Elles ont offert un spectacle à leur image : énergique, excentrique et complètement séduisant.

« Le Nouveau-Brunswick est la province la plus pauvre au Canada, ce qui fait des gens de qualité », ont-elles ajouté, moqueuses, en expliquant qu’elles ont appris à s’amuser « avec pas grand-chose ».

Accompagnées par un claviériste et un batteur, les grandes gagnantes des Francouvertes 2013 ont livré des pièces tirées de leurs albums Mon Homesick Heart (2014), La 4e dimension (2016), et de leur plus récent opus Boîte aux lettres (2020).

« Je trouvais que dans le monde, il n’y avait pas assez de blues écrit par les filles. On a décidé de se lancer dans le mix et d’écrire une toune blues à la Hay Babies », ont-elles expliqué avant d’interpréter Baby viendra back à genou.

Sachez que tout ce que vous avez entendu sur Les Hays Babies est vrai. Le charisme de Vivianne Roy, Julie Aubé et Katrine Noël est palpable, tout comme le sont leur folie et leur visible plaisir d’être sur scène. Et que dire de leurs voix puissantes qui s’ajoutent à leur énergie contagieuse et leurs chorégraphies parfaitement improvisées.

« C’était notre première expérience dans un festival de country et on a aimé ça », ont confié les artistes avant de livrer leur dernière pièce, la très dansante et disco Boîte aux lettres.

Du country électronique et plus classique

Puis, la douce folie acadienne francophone des Hay Babies a fait place aux succès très dance des Américains Trevor Dahl, Kevin Ford et Matthew Russell du groupe Cheat Codes.

Si le trio formé à Los Angeles a amorcé un virage country pour sortir en janvier 2023 l’album One Night In Nashville - Presented by Cheat Codes - c’est pourtant un DJ set de musique danse et électronique qu’il a offert aux festivaliers coiffés de chapeaux de cowboys.

Ces derniers ne se sont toutefois pas faits prier pour sauter bien haut et danser sur des versions électroniques enflammées de pièces comme Take Me Home, Country Roads, Turn Me On, No Promises (la populaire collaboration du groupe avec Demi Lovato) et Bets on Us sur laquelle ils sont accompagnés de la légende Dolly Parton. Alors que se glissaient les derniers rayons de soleil sur le fleuve, presque toute la foule compacte dansait en ligne sur un remixe de Man! I Feel Like A Woman de Shania Twain.

Quant à la vedette américaine de country derrière les succès Barefoot Blue Jean Night, Alone With You, The One that Got Away et Anywhere With You, Jake Owen, il a livré une performance énergique devant une foule visiblement emballée. Son son new country, sa veste turquoise pailletée (celle-là même qu'il portait sur la couverture de son plus récent album Loose Cannon), ses excellents musiciens et son réel enthousiasme ont formé un combo country parfait.

-Le festival LASSO Montréal se poursuit demain, samedi 19 août, au parc Jean-Drapeau.