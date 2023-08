Sam Asghari brise le silence sur sa séparation de Britney Spears

Sam Asghari a parlé de sa séparation d'avec Britney Spears.

• À lire aussi: Britney Spears aurait déjà frappé son ex dans son sommeil

• À lire aussi: Britney Spears et Sam Asghari divorcent après une énorme dispute

Dans une Story Instagram jeudi (17 août), le mannequin et prof de fitness a évoqué sa récente séparation de la chanteuse de Hold Me Closer. « Après 6 ans d'amour et d'engagement l'un envers l'autre(,) ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble, a-t-il écrit. Nous garderons l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre. Et je lui souhaite toujours le meilleur. »

La veille, il avait demandé le divorce de la chanteuse. Dans son dossier, il a déclaré que le couple s'était séparé trois semaines auparavant, le 28 juillet.

Il a poursuivi dans son message : « Ça arrive. Demander de la confidentialité semble ridicule, alors je demanderai simplement à tout le monde, y compris les médias, d'être gentil et attentionné. »

Un représentant de Sam Asghari a également publié une déclaration à Fox News Digital rejetant les rumeurs selon lesquelles il prévoyait de contester son accord prénuptial. « Il y a de nombreuses affirmations selon lesquelles Sam conteste le contrat de mariage et menace d'exploiter son ex-femme avec des vidéos. Cependant, toutes ces affirmations sont fausses, car aucune intention négative n'a jamais été dirigée contre elle et ne le sera jamais, a déclaré le porte-parole. Sam l'a toujours soutenue et la soutiendra toujours. »

Sam Asghari et Britney Spears ont commencé à se fréquenter en 2016 et se sont mariés en juin 2022.