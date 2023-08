Tournage des films «Les Boys»: des anecdotes inédites racontées par les acteurs

Saviez-vous que Paul Houde a obtenu le rôle de Fernand, célèbre cerbère des Boys, grâce à un petit «mensonge professionnel» de sa femme, qui est aussi son agente? C’est le genre d’anecdotes que Le Journal a récoltées auprès des acteurs et du créateur des films, et qui risquent bien d’être racontées lors du spécial 25 ans des Boys du balado La Poche Bleue, dans le cadre du ComediHa!.

• À lire aussi: La Poche Bleue reçoit Les Boys au ComediHa!: le discours de Marc Messier a marqué la carrière de Maxim Lapierre

«L’ambiance était vraiment celle d’une chambre de hockey», affirme d’entrée de jeu le père du concept des Boys, Richard Goudreau, accompagné par Paul Houde, en appel vidéo avec Le Journal.

«Un matin, on tournait Les Boys 3 ou 4, et on a eu un problème avec la production», débute-t-il. «J’ai réuni tous les Boys dans la chambre, j’ai fait sortir toute l’équipe technique, j’ai barré la porte et je leur ai parlé en privé», raconte-t-il, sans entrer dans les détails. «C’est là que je me suis dit: crime c’est pareil comme dans une vraie équipe de hockey.»

«Un mensonge professionnel»

Paul Houde, qui sera des invités pour le spécial de La Poche Bleue ce dimanche, était confortablement assis sur une plage lorsqu’il a lu le scénario pour le premier film des Boys, paru en 1997. Le rôle qu’on lui avait initialement assigné se limitait à des voix hors champ, mais l’acteur rigolait tellement à la première lecture du scénario que sa femme et agente, Francine Audette, y est allée d’un petit mensonge blanc pour qu’il obtienne un autre rôle.

«Francine m’a appelé pour me dire: Richard, Paul est tordu de rire sur la plage, il faut que tu lui donnes un autre rôle!» se souvient M. Goudreau. «Là elle me dit: tu sais, Paul a gardé les buts quand il était jeune», raconte le producteur, qui croyait encore que c’était vrai même après le début du tournage. «J’y ai cru longtemps; il se débrouillait pas pire et il avait vraiment l’air d’un goaler!» se remémore-t-il en riant.

«Un mensonge professionnel», se contente de commenter M. Houde, les épaules un peu sautillantes.

Échanges d’autographes entre vedettes et légendes

Réal Béland, qui sera également sur scène avec Paul Houde et Michel Charette pour le spécial 25 ans des Boys présenté par le balado La Poche Bleue et le ComediHa!, a partagé avec Le Journal l’anecdote la plus significative de son passage avec Les Boys.

«Le tournage avec les Légendes dans le film 4; nous voulions tous avoir des signatures des joueurs étoiles, donc Richard Goudreau est allé leur demander», raconte l’acteur et humoriste par écrit. «Il est revenu dans la chambre en disant qu’eux aussi voulaient nos signatures.»

Cette anecdote, Richard Goudreau s’en souvient comme si c’était hier.

«C’est ma plus belle anecdote des tournages des Boys», affirme-t-il, sans hésitation. «Quand je suis allé dans le vestiaire des Légendes pour leur demander s’ils voulaient signer les chandails des Boys, Raymond Bourque m’a devancé pour me demander si Les Boys pouvaient signer les chandails des Légendes», raconte M. Goudreau.

«J’ai eu les yeux pleins d’eau; je me rendais compte du respect et de l’admiration que les deux groupes [les Boys et les Légendes] avaient un pour l’autre», souligne celui qui a vendu le concept des Boys à ComediHa! en 2020.

Les doubles des chandails des deux équipes ont dû être utilisés par la suite, puisque le tournage n’était pas tout à fait terminé lorsque tous les autographes ont été apposés sur les chandails originaux.

Les Légendes ne se gênaient pas

Paul Houde admet avoir craint de se retrouver sur la liste des blessés lors du tournage du quatrième chapitre des Boys. Surtout lorsque le regretté Guy Lafleur faisait partie des scènes.

«Guy [Lafleur] jouait d’une seule façon, et c’était à fond de train», note celui qui gardait les buts pour Les Boys. «Une fois, il a décoché un violent tir de la ligne bleue qui est passé tout près de mon masque avant de faire un vacarme en s’écrasant contre la baie vitrée», raconte-t-il. «Richard est sauté sur la glace pour dire: Guy! Arrête! Si tu blesses mes acteurs, on n’a plus de film!» se remémore l’acteur, alors que M. Goudreau est mort de rire de l’autre côté de l’écran.

«Il fallait constamment lui rappeler qu’on tournait un film et que ce n’était pas une vraie partie; ça en dit long sur l’homme compétitif qu’était Guy Lafleur.»

Stéphane Richer ne ménageait pas non plus le pauvre personnage de Fernand entre les scènes. L’ancien numéro 44 des Canadiens s’amusait à bombarder le gardien, mais la puissance de son tir avait de quoi donner la frousse au grand manitou du plateau de tournage.

«Il y a fallu que j’enlève Paul du but; il essayait d’arrêter les tirs de la ligne bleue de Stéphane Richer», mentionne-t-il. «Je sais que les acteurs sont assurés s’ils se blessent, mais quand même!» lance-t-il à la blague.