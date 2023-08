Une mère de famille vend sa maison pour financer sa réduction mammaire

Une mère de famille anglaise à la poitrine protubérante qui n’était pas éligible à une réduction mammaire remboursée par le système de santé a dû se résoudre à vendre sa maison pour financer l’opération.

«La procédure en valait vraiment la peine et ma qualité de vie s'est mille fois améliorée. Je me sens plus légère. Mon dos ne me fait pas mal. Je peux faire beaucoup plus avec les enfants. Je peux porter les choses que je veux porter et ne pas me sentir gênée», a relaté Victoria Marsh, 33 ans, à The Mirror vendredi.

Talc sous les seins pour réduire le frottement, soutiens-gorges coûteux spécialement conçus pour elle, maux de dos et gêne au quotidien: la mère de famille à la poitrine 34H souhaitait obtenir une réduction mammaire après que ses seins aient pris du volume à la suite l’allaitement de ses deux enfants.

«J'ai commencé à les sentir pousser sur mes côtes. J'avais besoin de beaucoup de physio sur mes épaules. [...] Si je portais quelque chose de court, j’avais l’air d’une tarte. Quelque chose de serrer – c’est obscène – et lousse, on dirait que je porte une tente», a-t-elle énuméré, incapable aussi de prendre ses enfants dans ses bras.

Mais pour être éligible à un remboursement de l’opération du côté du Système national de santé anglais (NHS), elle devait avoir un indice de masse corporelle (IMC) de 25 ou moins, selon ses dires.

«J’étais exactement sur 25. Mais j’ai reçu une lettre me disant que je n’étais pas éligible. Je n'étais pas jugée assez disproportionnée», a-t-elle déploré au média britannique.

Elle se serait néanmoins décidée à vendre sa maison pour parvenir à financer la coûteuse opération de 10 000 livres sterling – plus de 17 200$ canadiens – en plus de demander un prêt auprès de la banque.

La femme, qui a finalement reçu l’opération en juillet réduisant sa poitrine à un 34C, ne regrette rien, au contraire: il s’agirait de la «meilleure chose» qu’elle ait faite, selon ce qu’elle a confié à The Mirror.